Son dakika haberi... Şehit Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şehit Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

24.04.2022 18:45
Son dakika haberi... Şehit Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika yerel haberine göre 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında şehit olan Sabahattin Yalçın'ın annesi Hatice Yalçın, memleketi Sinop'un Türkeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında şehit olan Sabahattin Yalçın'ın annesi Hatice Yalçın, memleketi Sinop'un Türkeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen günlerde aniden fenalaşması üzerine kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 85 yaşındaki Hatice Yalçın'ın cenazesi, ilçeye bağlı Işıklı köyündeki evinde helallik alınarak, Işıklı Köyü Merkez Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Cenazeye, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yalçın, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi. - SİNOP

Son dakika haberi... Şehit Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Şehit Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Şehit Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Şehit Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

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Hisarcık, Kıbrıs, Sinop, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Şehit Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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