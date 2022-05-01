Son dakika haberi | Şehitkamil'de camiler bayram namazı için hazırlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şehitkamil'de camiler bayram namazı için hazırlandı

01.05.2022 14:43
Son dakika haberi | Şehitkamil'de camiler bayram namazı için hazırlandı

Son dakika yerel haberi: Şehitkamil Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerin genel temizliklerini tamamladı.

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerin genel temizliklerini tamamladı. Yürütülen temizlik hizmeti, cami cemaati tarafından memnuniyetle karşılandı.

Vatandaşın huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmesi adına ilçe genelindeki camilerde hummalı bir çalışma başlatan Şehitkamil Belediyesi, ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması yürüttü. Şehitkamil Belediyesi, İslam alemi açısından büyük öneme sahip Ramazan Bayramı öncesinde tüm camilerin genel temizliklerini tamamladı. Özveriyle çalışan temizlik ekipleri, ilk olarak caminin halıları elektrikli süpürgelerle temizliyor. Ekipler, daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camların temizliği yapılıyor. Ayrıca şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlularında çevre temizliği yapılıyor.

Camilerde yapılan temizlik ve hijyen çalışmaları dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade eden cami cemaati, çalışmalar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Camiler hazır hale getirildi

Yürütülen temizlik çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Hacı Nermin ve Hacı Cengiz Bayel Cami İmamı Hayri Yazgan, "Şehitkamil Belediyemiz, her ay olduğu gibi periyodik olarak camimizin temizliğini yapıyor. Bugün de yaklaşan Ramazan Bayramı vesilesiyle bayram öncesi camimizin şanına yakışır şekilde bir temizlik çalışması yürütüldü. Temizlikle görevli arkadaşlarımız, camimizin halılarını elektrikli süpürgelerle temizledi. Cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, ayakkabılıklar, pencereler ve camların temizliği yapıldı. Şu anda camimiz bayram namazına hazır hale geldi. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine, camilerimize verdiği bu önemden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm Müslüman kardeşlerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Son dakika haberi | Şehitkamil'de camiler bayram namazı için hazırlandı
Son dakika haberi | Şehitkamil'de camiler bayram namazı için hazırlandı
Son dakika haberi | Şehitkamil'de camiler bayram namazı için hazırlandı
Son dakika haberi | Şehitkamil'de camiler bayram namazı için hazırlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Şehitkamil'de camiler bayram namazı için hazırlandı - Son Dakika


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