Son dakika haberi: Srebrenitsa soykırımı şehitleri Keçiören'de anıldı

Ankara'nın Keçiören Belediyesi tarafından Srebrenitsa soykırımı şehitleri için anma programı düzenlendi.

Aliya İzzetbegoviç Parkı'ndaki Bosna Hersek Anıtı çevresinde düzenlenen anma programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bosna Hersek Büyükelçiliği ve Bosna Hersek'ten gelen davetliler katıldı. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından programda konuşan Başkan Altınok, "Bugün Avrupa'nın ortasında 27 yıl önce yapılan soykırımda ölen şehitlerimizi anıyoruz. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bosna savaşının sözde insan hakları ve demokrasi dedikleri sınavı veremediği bir gerçektir. Yüz bin civarında Boşnak kardeşimiz bu savaşta şehit oldu. Savaş güç değildir, dengelerdir. Onlar Müslümanları zayıf gibi gördüler ama Boşnakların Türkiye'de kardeşleri olduğunu göremediler" dedi.

"BOSNA SAVAŞI BİR KAHRAMANLIK ABİDESİDİR"

Programın düzenlendiği Aliya İzzetbegoviç Parkı'nın yıllar önce yapıldığını vurgulayan Altınok, "27 yıl önce ben yine burada belediye başkanıydım. Burada Bosna Hersekli kardeşlerimizle yardım geceleri düzenledik. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz Bosna Hersek'e gözüken ve gözükmeyen birçok destekte bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçenlerde bir açıklama yaptı. 'Biz Bosna ve Boşnak kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız' dedi. Bu da alana bir mesajdır. Dolayısıyla acılarınız acılarımızdır. Türkiye'de milyonlarca insan Kızılay'da soykırım için miting düzenledi. Herkes seve seve Bosna'ya gidip şehit olmaya hazırız diyordu. Dikkatli olmak lazım, güçlü olmak lazım. Boşnak kardeşlerimizin birliğini, dirliğini sağlaması lazım. Bosna şu anda çok dikkatli olması gereken bir dönemde. Birlik ve beraberliğiniz önemli. Bizim gücümüz zaten sizin gücünüzdür. Deseler ki Bosna'da savaş var, Altınok bir nefer olarak gider orada savaşır. Bosna savaşı bir kahramanlık abidesidir. Aliya İzzetbegoviç ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah birliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

"TÜRK KARDEŞLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN BU MÜCADELENİN DIŞINDA GÖRMEDİK"

Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç ise, Keçiören Belediyesi'ne programa ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, "Yıllardır biz Boşnaklar üzerinde yapılan soykırımı burada hatırlıyoruz. En ağır pandemi zamanında bile sayın başkanımız bizi burada topladı ve bu önemli günü hatırlamış olduk. Biz beraber bir mücadele içindeyiz, Türk kardeşlerimizi hiçbir zaman bu mücadelenin dışında görmedik. Anlatırsak ve konuşursak, hepimiz kötülüğün ne olduğunu çok iyi bilirsek o zaman bir daha tekrarlanmaz" diye konuştu.

(Hakan Karaduman/İHA)