Tekirdağ'da 15 Temmuz Şehitleri için "Demokrasi Nöbeti" - Son Dakika
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Tekirdağ'da 15 Temmuz Şehitleri için "Demokrasi Nöbeti"

16.07.2022 01:57

Tekirdağ'da 15 Temmuz Şehitleri için "Demokrasi Nöbeti" Tekirdağ'da 15 Temmuz Şehitlerini anmak için düzenlenen program "Demokrasi Nöbeti" ile sona erdi.

Tekirdağ'da 15 Temmuz Şehitleri için "Demokrasi Nöbeti"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 15 Temmuz Şehitlerini anmak için düzenlenen program "Demokrasi Nöbeti" ile sona erdi.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/ Paralel Devlet Yapılanması (PDY)'nın 15 Temmuz 2016 akşamı kalkıştığı darbe girişiminde şehit düşenleri anmak üzere düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da 'Demokrasi Nöbeti' ile sona erdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında düzenlenen anma programda, 15 Temmuz'un önemini belirten konuşmalar yapılırken düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen '15 Temmuz Sancak Koşusu' sahil dolgu alanında sona erdi. Burada dereceye giren öğrencilere madalyaları ve ödülleri takdim edildi.

Günün anısına imzaya açılan anı defterini imzalayan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım; Türk Milleti, tarih boyunca birçok badireler atlatmış, zorlu mücadelelerde büyük zaferler kazanmıştır. 15 Temmuz gecesi de, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milletimiz, hain FETÖ/PDY darbe kalkışması karşısında unutulmaz bir destan yazmıştır.

Cumhurbaşkanımıza, TBMM'ye, kamu kurumlarına ve vatandaşlarımıza hain saldırıda bulunan FETÖ/PDY karşısında büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek hain darbe girişimine karşı duran Milletimiz, canını hiçe sayarak, büyük fedakarlıklar göstererek inancına, ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne, Milletimizin birliğine, bütünlüğüne ve huzuruna yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsız, müreffeh ve güçlü bir şekilde ilelebet varlığını sürdürmeye devam edecektir.

15 Temmuz günü Türk Milleti'nin varlığına, istikbaline ve istiklaline darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ederek gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Törende Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video sunumları alana kurulan dev ekranlardan gösterilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

İlahilerin ve şiirlerin okunduğu anma töreni, selaların okunmasıyla başlayan "Demokrasi Nöbeti" ile sona erdi.

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Tekirdağ, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da 15 Temmuz Şehitleri için 'Demokrasi Nöbeti' - Son Dakika

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