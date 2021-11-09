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Son dakika haberi... Tuzla'ya 5 yeni park daha kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Tuzla'ya 5 yeni park daha kazandırılıyor

09.11.2021 15:23

Son dakika haberleri... Tuzla'ya 5 yeni park daha kazandırılıyor Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Halkımızın gönlünde edindiğimiz yeri daha iyi bir noktaya getirip, onlara hizmetkar olmak için gayretimizi sürdürüyoruz" Tuzla Belediyesi, 5 mahallede yeni park yapımı çalışmalarını sürdürüyor.

Tuzla'ya 5 yeni park daha kazandırılıyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Halkımızın gönlünde edindiğimiz yeri daha iyi bir noktaya getirip, onlara hizmetkar olmak için gayretimizi sürdürüyoruz"

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, 5 mahallede yeni park yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Parkların tamamlanması ile birlikte ilçe genelindeki park sayısı 141'e ulaşmış olacak. Tamamlanacak parklar ile birlikte Tuzla'da park alanı toplam 1 milyon 224 bin metrekare olacak. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı çalışmaları yerinde inceleyerek parkların son durumları hakkında bilgi aldı. Parkların ücretli olacağı iddialarına da sert tepki gösteren Başkan Yazıcı, "Parkların ücretli olacağı iddiası karşısında yapılan bu parklarımız ile cevabımızı veriyoruz. 13 yıldır yaptığımız hiçbir parkı ücretli yapmadık. Bundan sonra böyle ücretli park yapacakmışız gibi akıldan, mantıktan uzak olan bir iddia karşısında sadece gülüp geçmek lazım" dedi.

Tuzla'da yaşayan çocukların sağlıklı ve güven içerisinde oyun oynamaları için park yapım çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediyesi, 5 yeni parkın yapımına devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla Mimar Sinan, Aydınlı Mahallesi Konaşlı Mevki, Tepeören, Orhanlı ve Akfırat Mahallerinde devam eden çalışmalar 7 gün 24 saat sürüyor. 5 parkın yapımı tamamlandıktan sonra Tuzla'daki park alanı 1 milyon 218 bin 524 metrekareden, 1 milyon 224 bin 032 metrekareye ulaşmış olacak. Her yaş grubundan vatandaşların kullanımı için uygun standartlarda yapımı devam eden parklar, kent estetiğine de uygun olarak tasarlandı. Parklar, günün her saatinde aktif olarak kullanılabilmesi için tüm oturma alanları da uygulanıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden parkların son durumları hakkında bilgi aldı.

"Vatandaşlarımıza hizmetkar olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Tuzla Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri tarafından parkların ücretli olacağına ilişkin iddiaları da yanıtlayan Başkan Yazıcı, "Şu anda 141'inci parkımızı yapıyoruz. Bu parkta Mimar Sinan Mahallemizde halı sahasıyla, basketbol sahasıyla, çocuk oyun alanı ve aynı zamanda vatandaşlarımızın fitness yapabilecekleri bir alan olacak. Aynı zamanda tam çevresini dolaşan bir yürüyüş parkuru var. Bütün vatandaşlarımızın için çok güzel bir hizmet olacak. Parklarımızı, spor alanlarımızı, yeşil alanlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Yeşil alan miktarı açısından, İstanbul'da ilk 10'da olan ilçelerden bir tanesiyiz. Biz ilçemizde yaşayan çocuklarımızı Gönül Elleri Çarşımız aracılığıyla İstanbul'un birçok yerini gezdirirken, parkların ücretli olacağı iddiası karşısında yapılan bu parklarımız ile cevabımızı veriyoruz. 13 yıldır yaptığımız hiçbir parkı ücretli yapmadık. Bundan sonra böyle ücretli park yapacakmışız gibi akıldan, mantıktan uzak olan bir iddia karşısında sadece gülüp geçmek lazım. Güneş balçıkla sıvanmaz. Biz halkımızın gönlünde edindiğimiz yeri daha iyi bir noktaya getirip, onlara hizmetkar olmak için gayretimizi sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni güzel projelerimiz ve yeni aldığımız kararlar ile beraber muhteşem işlerimizin duyurusunu hep birlikte yapacağız" dedi.

Son dakika haberi... Tuzla'ya 5 yeni park daha kazandırılıyor
Son dakika haberi... Tuzla'ya 5 yeni park daha kazandırılıyor
Son dakika haberi... Tuzla'ya 5 yeni park daha kazandırılıyor
Son dakika haberi... Tuzla'ya 5 yeni park daha kazandırılıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Tuzla'ya 5 yeni park daha kazandırılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tuzla'ya 5 yeni park daha kazandırılıyor - Son Dakika
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