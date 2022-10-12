Son dakika haberi! Vali, şehitler için düzenlenen mevlid-i şerife katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Vali, şehitler için düzenlenen mevlid-i şerife katıldı

12.10.2022 10:14
Son dakika haberi! Vali, şehitler için düzenlenen mevlid-i şerife katıldı

Son dakika haberi... Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, şehitler için düzenlenen mevlid-i şerife katıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, şehitler için düzenlenen mevlid-i şerife katıldı.

Vali Kızılkaya, 2019 yılında beraber şehit düşen Abdülhamit Bilgen ve Yunus Emre Mermer'in şehadetinin yıl dönümünde okutulan mevlid-i şerife katıldı. Düzenlenen mevlide, Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya'nın yanı sıra, askeri ve mülki erkan ile şehit ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Kızılkaya'nın vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin ailesiyle yakından ilgilendiği program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlid-i şerif okunması ve şehitlerin aziz ruhuna hep birlikte dua edilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: EGM, polis memuru Örs'ün ölümünün şüpheli olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Son dakika haberi: EGM, polis memuru Örs'ün ölümünün şüpheli olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Taraftar otobüsüne silahla saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Taraftar otobüsüne silahla saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Bilecik haberleri: Bilecik'te BİL-TAKSİ-DER'de görev değişimi Bilecik haberleri: Bilecik'te BİL-TAKSİ-DER'de görev değişimi
Kaynak: İHA

Yunus Emre, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Vali, şehitler için düzenlenen mevlid-i şerife katıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:16 Kapadokya'da fiyatı 4 bin liraya çıkan balon turuna binemeyen yerli turist, çareyi 35 liralık sanal tura katılmakta buldu
13:19 Dev maç Ali Şansalan'ın! İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri...
13:05 İstanbul'da güpegündüz liseli genç kıza iğrenç taciz! Güvenlik kamerasına yansıdı
12:43 Beşiktaş'a Salih Uçan müjdesi! Sakatlığını atlattı, Trabzonspor maçına hazır
12:43 Bakan Kurum, TOKİ'nin "İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim" projesinde tapuların verileceği tarihi açıkladı
12:38 Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan "zam" iddialarına yanıt: Yakın zamanda kırmızı ete bir zam görünmüyor
12:41 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kritik hamlesi, Yunan basınında endişe yarattı
12:37 Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım
12:32 Eşini kömürlükte boğarak öldürdüğü iddia edilen ve müebbet hapsi istenen sanık, hakime son sözünü söyledi: Adalet istiyorum
12:27 Marcao, Sevilla'nın Dortmun'la oynadığı mücadeledeki performansıyla büyük beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 14:05:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Vali, şehitler için düzenlenen mevlid-i şerife katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement