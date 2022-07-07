Son dakika haberi... Vali yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaralandı

Vali yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaralandı
SİVAS - Sivas'ta bir kişinin vali yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaralandığı iddia edildi.
Edinilen biliye göre olay Sivas'ta Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Sultanşehir Sitesi'nde meydana geldi. Duyulan silah sesinin ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Tabanca ile ayak bileğinden yaralanan Ahmet Turan Güneş ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Güneş'in Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak'ın silahından çıkan kurşunla yaralandığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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