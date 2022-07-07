Son dakika haberi... Vali yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Vali yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaralandı

07.07.2022 20:05

Son dakika haberler: Vali yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaralandı Sivas'ta bir kişinin vali yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaralandığı iddia edildi.

Vali yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaralandı

SİVAS - Sivas'ta bir kişinin vali yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaralandığı iddia edildi.

Edinilen biliye göre olay Sivas'ta Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Sultanşehir Sitesi'nde meydana geldi. Duyulan silah sesinin ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Tabanca ile ayak bileğinden yaralanan Ahmet Turan Güneş ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Güneş'in Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak'ın silahından çıkan kurşunla yaralandığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Akrabasını topuğundan vuran vali yardımcısı açığa alındı Akrabasını topuğundan vuran vali yardımcısı açığa alındı Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Eğriçimen Yaylası'na hayran kaldı Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Eğriçimen Yaylası'na hayran kaldı
Kaynak: İHA

Bağdat, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Vali yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:10 Uyuşturulduktan sonra öldürülen oğlunun mezarına toprak atan baba yürek burktu
19:59 Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü
19:48 Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur
19:46 Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli'yle arasında geçen konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum
19:44 Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı
19:42 Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak
19:06 Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:25 Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı!
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 20:22:04. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Vali yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement