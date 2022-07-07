Edinilen biliye göre olay Sivas'ta Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Sultanşehir Sitesi'nde meydana geldi. Duyulan silah sesinin ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Tabanca ile ayak bileğinden yaralanan Ahmet Turan Güneş ambulansla Numune Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Güneş'in Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak'ın silahından çıkan kurşunla yaralandığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bağdat, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haberi... Vali yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaralandı - Son Dakika

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