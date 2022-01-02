Son dakika haberi: Vatandaşlar, kazaların yaşandığı caddeye kasis istiyor - Son Dakika

Mardin'de trafik kazalarının sık yaşandığı PTT Caddesi üzerinde bulunan Dörtyol'a vatandaşlar, kazaların önlenmesi için kasis istiyor.

Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi PTT Caddesi'nde bulunan Dörtyol'da sürekli trafik kazaları meydana geliyor. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor. PTT Caddesi'nde giyim mağazası işletmecisi Fırat Barut, her gün aralıksız trafik kazalarına şahit olduklarını öne sürdü. Barut, "Bu durum bizi üzüyor. Önlem alınmasını istiyoruz. Buradaki bir tümsek araçların hızını yavaşlatacak ve daha dikkatli olmalarını gerektirecek. Böylelikle trafik kazaları bir nebze daha azalacak burada" dedi. - MARDİN