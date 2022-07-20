Son dakika haberi | Yayladaki kavgada ölenlerin cenazesi morga kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yayladaki kavgada ölenlerin cenazesi morga kaldırıldı

20.07.2022 18:43

Son dakika haberleri... Yayladaki kavgada ölenlerin cenazesi morga kaldırıldı Hakkari'de iki grup arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van'a getirildi.

Yayladaki kavgada ölenlerin cenazesi morga kaldırıldı

VAN - Hakkari'de iki grup arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van'a getirildi.

Sabah saatlerinde Hakkari merkeze bağlı Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylası'nda iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kavganın ardından bölgeye çok sayıda asker ve güvenlik korucusu sevk edilirken, ölenlerin cenazesi de otopsi işlemleri için Van'ın Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki incelemenin ardından hayatını kaybeden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir M.'nin cenazeleri Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kaynak: İHA

Hakkari, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Yayladaki kavgada ölenlerin cenazesi morga kaldırıldı - Son Dakika

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