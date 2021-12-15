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Son dakika haberi! Yüksekovalı öğrencilerden 'Türk Polisi' etkinliği - Son Dakika

Son dakika haberi! Yüksekovalı öğrencilerden 'Türk Polisi' etkinliği

15.12.2021 21:20

Son dakika haberler: Yüksekovalı öğrencilerden 'Türk Polisi' etkinliği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Hamit Kesici Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen 'Türk Polisi' etkinliğine polisler yoğun ilgi gösterdi.

Yüksekovalı öğrencilerden 'Türk Polisi' etkinliği

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Hamit Kesici Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen 'Türk Polisi' etkinliğine polisler yoğun ilgi gösterdi.

Dize Mahallesi'nde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu öğrencileri, hazırlamış oldukları 'Türk Polisi' konulu etkinliğe Yüksekova Emniyet Müdürü Murat Güneş ve personeli de davet edildi. Okulun konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, şiirlerin okunmasıyla devam etti. Büyük beğeni toplayan program, daha sonra Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin hazırladığı Teşekkürname ve hediyelerin dağıtılmasıyla son buldu.

Öğrencilere hediyelerini veren Yüksekova Emniyet Müdürü Murat Güneş, "Emniyet teşkilatı olarak ilk geldiğimiz günden beri söylüyoruz, ilkokul çağından liseye kadar öğrencilerimizin yanında olacağız. Pandemi nedeniyle biraz geç kaldık ama nisan ayından beri 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesi kapsamından birçok kez bir araya geldik. Bundan sonra gelmeye de devam edeceğiz. Ülkenin geleceği sizlersiniz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizden gelen geri dönüşümleri gördükçe daha çok mutlu oluyoruz. 24 saat görev yapan polis ağabeyleriniz sizin için daha da fazla çalışacaklar. Bundan emin olun. Her zaman yanınızdayız. Ne zaman isteseniz bizim kapımızı çalabilirisiniz" dedi.

6. sınıf öğrencisi Gever Akyol ise davetlerine katılan Emniyet Müdürü Güneş ve beraberindeki polis memurlarına teşekkür ederek, "Okulumuza gelen polis ağabeylerimiz için şiir ve İstiklal Marşı okuduk. Daha önce polisten bahsedilince kokuyorduk. Kızgın olduklarını biliyorduk. Şimdi öyle değil. Polis, aslında bizi anlayan, ziyaret eden ve güvenliğimizi sağlayandır. Şimdi onları daha yakından tanıdık. Sıcaklığını yakın hissettik" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Yüksekovalı öğrencilerden 'Türk Polisi' etkinliği
Son dakika haberi! Yüksekovalı öğrencilerden 'Türk Polisi' etkinliği
Son dakika haberi! Yüksekovalı öğrencilerden 'Türk Polisi' etkinliği
Son dakika haberi! Yüksekovalı öğrencilerden 'Türk Polisi' etkinliği

Yüksekova, Hakkari, Güneş, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Yüksekovalı öğrencilerden 'Türk Polisi' etkinliği - Son Dakika


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