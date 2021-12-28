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Son dakika haberleri: 100'üncü yılda "Gazi Şehir Gaziantep" için tasarladılar, ödülleri kazandılar - Son Dakika

Son dakika haberleri: 100'üncü yılda "Gazi Şehir Gaziantep" için tasarladılar, ödülleri kazandılar

28.12.2021 09:53
Son dakika haberleri: 100'üncü yılda "Gazi Şehir Gaziantep" için tasarladılar, ödülleri kazandılar

Son dakika haberleri... "25 Aralık, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında; Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) işbirliği ile düzenlenen 'Gazi Şehir Gaziantep' temalı Afiş Yarışması'nda dereceye girenler de ödüllendirildi.

"25 Aralık, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında; Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) işbirliği ile düzenlenen 'Gazi Şehir Gaziantep' temalı Afiş Yarışması'nda dereceye girenler de ödüllendirildi.

GBB Onat Kutlar Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 25 Aralık Ödülleri Törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, GBB Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ve davetliler katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada Gaziantep'in Kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklere verdiği destek nedeniyle Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne teşekkür etti.

"Hasan Kalyoncu'nun çalıştığı topraklara hizmet aşkına tanıklık ettim"

Üniversitelerin, vizyon, bakış açısı ve eserlerinin çok önemli olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Burada Hasan Kalyoncu'yu rahmet ve minnetle anıyorum. Vizyon, bakış, çalışkanlık, çalıştığı topraklara hizmet aşkına tanıklık ettim. Eserler çok önemli. Vefat ettikten sonra isminin anılması ve yaşatılması çok önemli. Kalyoncu Ailesi'ne, evlatlarına, onları bugün temsil eden rektörümüze, dekanımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum" dedi.

"Gençlerimizi her zaman destekliyoruz"

Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılının anlamlı etkinliklerle kutlandığını görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Spor, kültür ve sanat ile uğraşanların bilimde de başarıya daha çabuk ulaştıklarına şahit oluyoruz. Gençler, bu yolda yürümeye devam edin. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak gençlerin çalışmalarını her zaman destekliyoruz. Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlendiğimiz Afiş Tasarımı Yarışmamıza Türkiye'nin çeşitli illerinden gönderilen 78 eser katıldı. Eserleri büyük bir titizlikle inceleyen yarışma jürimiz dereceye giren afişleri belirledi. Afiş Tasarımı Yarışmamızda ödül alan katılımcılarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmada; birincilik ödülünü "100 Yıllık Destan" adlı eseri ile Yusuf İslam Ölmez, ikincilik ödülünü "Kurtulduk" adlı eseri ile Hasan Taş ve üçüncülük ödülünü ise "Madalya" adlı eseri ile Gökhan Koç aldı. Yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli takdim etti. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri: 100'üncü yılda Gazi Şehir Gaziantep için tasarladılar, ödülleri kazandılar
Son dakika haberleri: 100'üncü yılda Gazi Şehir Gaziantep için tasarladılar, ödülleri kazandılar
Son dakika haberleri: 100'üncü yılda Gazi Şehir Gaziantep için tasarladılar, ödülleri kazandılar

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Hasan Kalyoncu, Gaziantep, Aralık, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: 100'üncü yılda 'Gazi Şehir Gaziantep' için tasarladılar, ödülleri kazandılar - Son Dakika


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