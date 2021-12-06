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Son dakika haberleri! "7 Kibele" belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! "7 Kibele" belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı

06.12.2021 19:28

Edinilen son dakika gelişmesine göre "7 Kibele" belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı Büyükşehir kadın girişimcilere sahip çıkmaya devam ediyor Dar gelirli kadınların aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, kadın girişimcilere sahip çıkmaya devam ediyor.

"7 Kibele" belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı

Büyükşehir kadın girişimcilere sahip çıkmaya devam ediyor

DENİZLİ - Dar gelirli kadınların aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, kadın girişimcilere sahip çıkmaya devam ediyor. Çek dağıtım töreninin yapıldığı programda kadın girişimcilerin başarı hikayeleri "7 Kibele" adlı belgesel ile anlatıldı.

Kendi işini küçük sermayelerle kurup, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara destek olmak için Türkiye İsrafı Önleme Vakfı işbirliği ile 2009 yılında kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, kadın girişimcilere sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda kadın girişimcilere yönelik mikrokredi çek dağıtım töreni ile girişimci kadın kahramanların başarı hikayelerinin anlatıldığı "7 Kibele" adlı belgeselin gösterimi geçtiğimiz gün yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve girişimci kadınlar katıldı. Programda TİSVA, Aziz Akgül, Begüm Kondakçı, Nurdan Tekeoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu'nun yaptığı 7 Kibele belgeseli girişimci kadınların beğenisine sunuldu.

"İyi ki bu işe girmişiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2009 yılında TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül'ün projeyi kendileri ile paylaşmaları sonrası kadınların önündeki engelleri kaldırmak ve onlara fırsat eşitliği sunmak amacıyla çalışmaya destek sağlamanın öncelikleri olduğunu dile getirdi. Başkan Osman Zolan, "Sizler de desteklerimizi çok iyi kullanıyorsunuz. İyi ki bu işe girmişiz, destek olmuşuz. Biz bu konuda çok mutluyuz. Çünkü üretmek gerekiyor. Bizi üretim kurtarır. İnsana boş durmak yakışmaz" diye konuştu. Her zaman kadınların yanlarında olduklarını dile getiren Başkan Zolan, tüm girişimcileri yürekten alkışladıklarını söyledi. Başkan Zolan, "Klasik bir sözdür, 'Balık vermek yerine balık tutmasını öğretmek gerekir.' Mikrokredinin özünde bu vardır. Üretmek arzusunu gerçekleştiremeyen kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz, bu bizim birinci vazifemizdir" dedi.

Vali Atik'ten teşekkür

Denizli Valisi Ali Fuat Atik de, Denizli Büyükşehir Belediyesinin kadın girişimcilere yönelik yaptığı destekleri yakinen takip ettiğini belirterek, "Osman Başkanımız ve ekibi, kadınlarımızın üretimine yönelik çok ciddi faaliyet içerisindeler. Sizlere sunulan hizmetlerin hakkını yerine getiriyorsunuz. Bizler de yöneticiler olarak sizlere desteğimizi sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Atik, Başkan Zolan ve Prof. Dr. Akgül, Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi'nden destek alan 21 girişimci kadına toplamda 85 bin liralık çek dağıtımını yaptı. Programda ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde hizmet veren El Emeği Pazarı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi üyesi kadınlar açtıkları stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

Son dakika haberleri! 7 Kibele belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı
Son dakika haberleri! 7 Kibele belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı
Son dakika haberleri! 7 Kibele belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı
Son dakika haberleri! 7 Kibele belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! '7 Kibele' belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı - Son Dakika


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