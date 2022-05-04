Son dakika haberleri... Araban'da protokol şehit ve gazi aileleri ile evlerinde bayramlaştı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Araban'da protokol şehit ve gazi aileleri ile evlerinde bayramlaştı

04.05.2022 00:57
Son dakika haberleri... Araban'da protokol şehit ve gazi aileleri ile evlerinde bayramlaştı

Son dakika yerel haberi: Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçe protokolü ile birlikte şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlaştı.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçe protokolü ile birlikte şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlaştı.

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ramazan Bayramı'nda da şehit aileleri ve gazileri unutmadı. Kaymakam Sevgili, Belediye Başkanı Hasan Doğru ile AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Müftüsü Şakir Aktaş ve Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ilçede ikamet eden Arabanlı şehit aileleri ve gazilere evlerinde bayram ziyaretinde bulunarak bayramlaştı.

Şehit yakınları ve gazi aileleri ile sohbet eden Kaymakam Sevgili ile Belediye Başkanı Doğru, şehit aileleri ve gazilerin durumlarını sordu, iyi niyet dileklerinde bulundu. Heyet, kaymakamlık ve belediye ile devletin tüm kurumlarının her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirterek her türlü sıkıntının çözümü ve isteklerin karşılanması konusunda hazır olduklarını ifade etti. - GAZİANTEP

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İlçe Jandarma Komutanından şehit ailesine ziyaret İlçe Jandarma Komutanından şehit ailesine ziyaret Son dakika haberleri... Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı Son dakika haberleri... Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Araban'da protokol şehit ve gazi aileleri ile evlerinde bayramlaştı - Son Dakika


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