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Son dakika haberleri... AtaÇocuk'lu miniklerden yerli malı farkındalığı - Son Dakika

Son dakika haberleri... AtaÇocuk'lu miniklerden yerli malı farkındalığı

13.12.2021 18:51

Son dakika gelişmesine göre - AtaÇocuk'lu miniklerden yerli malı farkındalığı Atakum Belediyesi AtaÇocuk Kreşi öğrencileri yerli malı haftasında farkındalık oluşturmak için özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

- AtaÇocuk'lu miniklerden yerli malı farkındalığı

SAMSUN - Atakum Belediyesi AtaÇocuk Kreşi öğrencileri yerli malı haftasında farkındalık oluşturmak için özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Yerli malı ile ilgili etkinlik yapmanın tam zamanı olduğuna vurgu yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Tüm Türkiye duysun, bizim çocuklarımız 'Geleceğimize biz sahip çıkıyoruz' diyor" dedi.

Atakum Belediyesi AtaÇocuk Kreşi yerli malı haftasına özel etkinlik gerçekleştirdi. AtaMarket Gıda Bankası'nda yapılan etkinlikte meyve kostümleri giyen AtaÇocuklu minikler hem ürünlerin faydalarını anlattı hem de yerli malı tüketimi konusunda farkındalık oluşturdu. AtaMarket'te bulunan ürünlerin barkodlarını da inceleyen öğrenciler, Türk malı olan ürünleri barkod numaralarından tanıyıp öğrendi. Etkinliğe, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci ile AtaÇocuklu miniklerin velileri katıldı.

"Cips değil, meyve kurusu yiyorum"

Çocukların öğretmenleriyle beraber özenle hazırlandığı etkinlikte, Türkiye'nin yedi bölgesini temsil eden yedi ayrı stant açıldı. Her stantta yöresel kıyafetlerini giyen minikler bölgelerin önemli ürünlerini tanıttı. Ata tohumun önemine vurgu yapan minikler, Atakum Belediyesi AtaTohum Merkezi'nden alınan tohumlarla üretilen meyvelerin kurularıyla da bir stant açtı. Öğrenciler, "Cips değil, meyve kurusu yiyorum" mesajını verdi.

"Ata tohumu çocuklarımızın geleceği"

Yerli malı ile ilgili etkinlik yapmanın tam zamanı olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Türkiye ekonomik olarak dar boğazda. Ürettiğimizi yerine koyamıyoruz, dün aldığımız fiyata yeni bir şey alamıyoruz, tüketme ve beslenme sıkıntımız var. Amerika'da, dünyanın en zengini olarak tanımlanan ülkede yerli malı haftası kutlanıyor ama Türkiye gibi dünyayı besleyebilecek tarım ülkesinde yerli malı haftası unutturulmaya çalışılıyor. Sevgili çocuklar bize ve Türkiye'ye yerli malı haftasını hatırlatarak, 'Yerli malı haftasını kutlayın, yerli malına ve ata tohumlara ihtiyacımız var' diyor. 'Atakum Belediyesi AtaTohum Merkezi'nde ata tohumlarını çoğaltıyor, çiftçiye, köylüye dağıtıyor' deyin annenize babanıza. Ata tohumun ne anlama geldiğini sizin dilinizden tüm Türkiye duysun. Bizim çocuklarımızın geleceği ata tohumuna bağlı. Ata tohumu bağımsızlık, özgürlük, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği demek. Eğer ata tohumlarla kendi bağımsızlığımıza sahip çıkamayacaksak, yerli malı haftasını kutlayamayacaksak, kendi ürettiklerimizi herkese gösteremeyeceksek o zaman biz bu toprakları hak etmiyoruz demektir. Bu toprakları hak etmiyor olmak önemli bir şey. Bu topraklar bizim, çok büyük bedel ödedik bu topraklarda oturabilmek için. Bu toprakları hak ediyoruz, bu çocuklarımızı hak ediyoruz. Onlar da kendi geleceklerini bizden istiyorlar ve sahip çıkıyorlar. Tüm Türkiye duysun, bizim çocuklarımız 'Geleceğimize biz sahip çıkıyoruz' diyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... AtaÇocuk'lu miniklerden yerli malı farkındalığı
Son dakika haberleri... AtaÇocuk'lu miniklerden yerli malı farkındalığı
Son dakika haberleri... AtaÇocuk'lu miniklerden yerli malı farkındalığı
Son dakika haberleri... AtaÇocuk'lu miniklerden yerli malı farkındalığı

Yerli Malı Haftası, Cemil Deveci, Türkiye, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... AtaÇocuk'lu miniklerden yerli malı farkındalığı - Son Dakika


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