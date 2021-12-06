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Son dakika haberleri! Aydın'da Kasım ayındaki trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Aydın'da Kasım ayındaki trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti

06.12.2021 11:01
Son dakika haberleri! Aydın'da Kasım ayındaki trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Aydın'da Kasım ayı içerisinde toplam 579 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da Kasım ayı içerisinde toplam 579 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde, trafik ekipleri tarafından 2021 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 161 bin 408 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 17 bin 884 araca 10 milyon 010 bin 159 TL para cezası tatbik edilmiştir. Kasım ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 241 sürücü ve 988 araç trafikten men edilmiş, 514 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2021 Kasım ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 289 maddi hasarlı, 285 yaralamalı ve 5 ölümlü olmak üzere toplam 579 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 404 vatandaşımız yaralanmış, 5 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN

Son dakika haberleri! Aydın'da Kasım ayındaki trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Aydın'da Kasım ayındaki trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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