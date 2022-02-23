Son dakika haberleri! Bakanlığın kriterlerine uyan işletmeler tabelalarına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bakanlığın kriterlerine uyan işletmeler tabelalarına kavuştu

23.02.2022 11:56
Son dakika haberleri! Bakanlığın kriterlerine uyan işletmeler tabelalarına kavuştu

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren ve ari işletme sertifikası alan büyükbaş hayvan işletmeleri tabelalarına kavuştu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren ve ari işletme sertifikası alan büyükbaş hayvan işletmeleri tabelalarına kavuştu.

Aydın'da Tarım ve Orman Bakanlığı kriterlerini yerine getiren işletmeler sertifikalarını almaya devam ediyor. Büyükbaş hayvanların hastalıklardan korunmasını sağlamak ve hastalık kaynağı ile mücadeleyi benimsetmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Nazilli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne başvuran işletme sahipleri Hastalıktan Ari İşletme sertifikası almaya hak kazandı. Bu kapsamda Nazilli'de faaliyet gösteren 9 işletmeye Ari İşletme Tabelası asıldı.

Konu ile ilgili Nazilli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "İlçemizde faaliyet gösteren, dokuz büyükbaş hayvan işletmemiz 2021 yılında Bakanlığımızın belirlediği kriterleri karşılayarak "Hastalıktan Ari İşletme" sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hastalıktan ari işletme; büyükbaş hayvanlarda görülen ve zoonoz (hayvandan insana geçen hastalık) olan sığır tüberkülozu(verem) ile sığır brusellozu (taze peynir hastalığı) ile etkin mücadele ve insan sağlığının korunması için hastalıkla kaynakta mücadele amacını benimseyen bir projedir. Sertifikayı almaya hak eden işletmelerimiz, bu hastalıklar yönünden menfi olmasından dolayı kaliteli ve sağlıklı süt üretimi ile halk sağlığının korunması, diğer kriterleri sağlamaları noktasında da sürdürülebilir hayvancılık için örnek oluşturmaktadır. Müdürlüğümüz, yetiştiricilerimizin bilgi-birikimlerinin arttırılması, maddi olarak Bakanlığımızın sunduğu desteklerden yararlandırılmasının yanında, sağlık personeli veteriner hekimlerimiz ile de halk sağlığının korunması için üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Son dakika haberleri! Bakanlığın kriterlerine uyan işletmeler tabelalarına kavuştu
Son dakika haberleri! Bakanlığın kriterlerine uyan işletmeler tabelalarına kavuştu

YORUMLAR
500
Didim'de balıkçılar denetlendi Didim'de balıkçılar denetlendi Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ışık tutacak proje başladı Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ışık tutacak proje başladı

Hisarcık, Nazilli, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Bakanlığın kriterlerine uyan işletmeler tabelalarına kavuştu - Son Dakika


Son Dakika
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
11:48 20 yaşındaki genç, motosikletiyle kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
11:15 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 12:04:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bakanlığın kriterlerine uyan işletmeler tabelalarına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement