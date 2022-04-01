Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını giderek büyüyor - Son Dakika
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Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını giderek büyüyor

01.04.2022 16:48

Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını giderek büyüyor Alevler köy merkezine yaklaşırken, 20 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor Bilecik'te öğle saatlerinde başlayan ufak çaplı orman yangını giderek büyürken, ekipler alevlerin köy merkezine gelmemsi için canla başla çalışıyor.

Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını giderek büyüyor

Alevler köy merkezine yaklaşırken, 20 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor

BİLECİK - Bilecik'te öğle saatlerinde başlayan ufak çaplı orman yangını giderek büyürken, ekipler alevlerin köy merkezine gelmemsi için canla başla çalışıyor.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasından Abuşlar mevkiinde öğle saatlerinde dumanları gören köylüleri durumu jandarma haber verdi. Dumanlar giderek büyürken, bölgeye 20'e yakın orman ve belediyelere ait itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin giderek yayılması sonrası bölgeye su tankerleri de gelirken, 2 kepçe ve 2 greyder ekiplerin alevlere ulaşması için orman için yol açma çalışması başladı.

Alevler Kızıldamlar Köyü yerleşim ulaşmasına 1 kilometrelik bir mesafe kalırken, dumanlar Bilecik kent merkezinde de göründü.

Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını giderek büyüyor
Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını giderek büyüyor
Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını giderek büyüyor
Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını giderek büyüyor

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Futbol Küçük Erkek Grup Müsabakaları Bilecik'in ev sahipliğinde başlıyor Futbol Küçük Erkek Grup Müsabakaları Bilecik'in ev sahipliğinde başlıyor Çıkan orman yangını kontrol altına alındı Çıkan orman yangını kontrol altına alındı

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını giderek büyüyor - Son Dakika


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