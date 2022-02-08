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Son dakika haberleri! Buz timi görev başında... İtfaiye ekipleri okullarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Buz timi görev başında... İtfaiye ekipleri okullarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor

08.02.2022 09:50

Son dakika habere göre Buz timi görev başında.

Buz timi görev başında... İtfaiye ekipleri okullarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor

VAN Van Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, okul binalarının çatılarında oluşan ve öğrenciler için tehlike arz eden buz sarkıklarını temizliyor.

Van'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıkları tehlike oluşturuyor. Bazı bölgelerde 1 metreyi bulan buz sarkıklarını temizlemek için itfaiye daire başkanlığı ekipleri harekete geçti. Okul müdürlerinin ihbarıyla harekete geçen itfaiye ekipleri, eğitim öğretimin aksamaması ve muhtemel can ve mal kaybının önüne geçmeye çalışıyor.

Tuşba ilçesine bağlı Hürriyet İlköğretim Okulu Müdürü Çetin Aslan, öğrencileri daha güvenli bir ortamda teneffüsse çıkartabileceklerini belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Öğrenciler ise sarkıklardan dolayı dışarı çıkmaya korktuklarını belirterek buzların kırılmasıyla daha rahat hava alabileceklerini söyledi.

Ekipler, vatandaşlardan dikkatli olmalarını, özellikle çatı altlarında yürürken temkinli davranmalarını ve tehlike arz edecek bir durumla karşılaşıldığında 112 itfaiye hattını arayarak yardım istemeleri gerektiğini bildirdi.

Son dakika haberleri! Buz timi görev başında... İtfaiye ekipleri okullarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor
Son dakika haberleri! Buz timi görev başında... İtfaiye ekipleri okullarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor
Son dakika haberleri! Buz timi görev başında... İtfaiye ekipleri okullarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor

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Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Okul, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Buz timi görev başında... İtfaiye ekipleri okullarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Buz timi görev başında... İtfaiye ekipleri okullarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor - Son Dakika
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