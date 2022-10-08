Son dakika haberleri... Didim Belediyesi avukatı trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Didim Belediyesi avukatı trafik kazası geçirdi

08.10.2022 16:01
Son dakika haberleri... Didim Belediyesi avukatı trafik kazası geçirdi

Edinilen son dakika haberine göre Didim Belediyesinde çalışan Av. Önder Karaçam, Söke-Didim yolunda kaza geçirdi.

Didim Belediyesinde çalışan Av. Önder Karaçam, Söke-Didim yolunda kaza geçirdi. Kazayı yaralı atlatan Karaçam'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza: Didim-Söke yolu Sarıkemer mevkiini geçtikten sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışan Av. Önder Karaçam, İzmir'deki bir dava sebebiyle ilçe dışına çıktı. İddialara göre; Sarıkemer mevkiine geldiğinde Karaçam'a ait 09 AGC 170 plakalı otomobile, tanımadığı kişilerin kullandığı başka bir aracın önüne kesmeye çalıştığı ve sıkıştırdığı ileri sürüldü. Kendisini sıkıştıran araçtan kurtulmaya çalışan Karaçam direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazayı görenler durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Karaçam'ın durumun iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Karaçam'ın olayla ilgili şikayetçi olduğu öğrenilirken kazaya sebep olan araç ve sürücülerin bulunması için çalışma başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Karaçam, Söke, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Didim Belediyesi avukatı trafik kazası geçirdi - Son Dakika

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