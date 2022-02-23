Son dakika haber: Emekli gazeteci evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber: Emekli gazeteci evinde ölü bulundu

23.02.2022 22:09

Gelen son dakika haberine göre Emekli gazeteci evinde ölü bulundu Burdur'da kendisini 48 kez arayan bakıcısının telefonunu açmayan emekli gazeteci evinde ölü bulundu.

Emekli gazeteci evinde ölü bulundu

BURDUR - Burdur'da kendisini 48 kez arayan bakıcısının telefonunu açmayan emekli gazeteci evinde ölü bulundu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan 76 yaşındaki emekli gazeteci Salih Ziya Güraksu, kendisini defalarca arayan bakıcısının telefonlarını açmadı. Bunun üzerine eve gelen bakıcısı, Güraksu'yu lavabo girişinde yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Bakıcının ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri Güraksu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Bakıcı emniyet ekiplerine ilk ifadesinde, akşam üzere yemeğini yedirdikten sonra evden ayrıldığını, akşam saatlerinde kontrol amaçlı aradığında ise ulaşamaması üzerine adrese geldiğini söyledi.

Eski gazetecinin akrabası Hasan Güraksu, "Yalnız kalıyordu. Bulan kişilerde kendisiyle ilgilenen bir yakınıydı. 48 defa aramışlar, telefonu açmayınca gelip bakmışlar. Lavaboya giderken düştüğünü fark ediyorlar" dedi.

Öte yandan, Güraksu'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Son dakika haber: Emekli gazeteci evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Emekli gazeteci evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Emekli gazeteci evinde ölü bulundu

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Bahçelievler Mahallesi, Burdur, Emekli, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Emekli gazeteci evinde ölü bulundu - Son Dakika


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