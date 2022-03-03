Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle bir araya geldi

03.03.2022 12:54
Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle bir araya geldi

Son dakika haberleri: Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Akpınar ve Trafik Şube Müdürü Ali Karanlı'nın da katıldığı etkinlikte, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla böyle bir buluşmayı gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Aslan, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını, teşkilat olarak bu konuda üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını vurguladı. Kadınlar Günü'ne özel bir takım etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Aslan, bu kapsamda teşkilat mensuplarının mahalle muhtarları ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Göreve başladığı günden bu yana Mersin'deki basın mensuplarıyla yakın ilişki içerisinde olduklarını kaydeden Aslan, kamuoyunun doğru kaynaklardan doğru şekilde bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaparak, bu çerçevede medya ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe de düzenlenen etkinlik ve kadına yönelik şiddete karşı hassasiyetinden dolayı Emniyet Müdürü Aslan'a teşekkür ederek, "Gazeteciler de emniyet teşkilatı gibi kamu adına görev yapmaktadır. Daha demokratik, daha özgür bir ülkede yaşayabilmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Yeri geliyor yan yana, omuz omuza oluyoruz. Yeri geliyor karşı karşıya kaldığımız durumlar da olabiliyor. Ama tek bir amaç için hep beraber ülke adına, insanlarımız adına görev yapıyoruz. Bu çerçevede haber akışının sağlıklı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bizim için çok önemli. Bu akışın sağlanması adına verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz" dedi. - MERSİN

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Dünya Kadınlar Günü, Kadınlar Günü, Mehmet Aslan, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika


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