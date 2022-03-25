Son dakika haberleri | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Hayallerine heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Hayallerine heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız"

25.03.2022 12:09
Son dakika haberleri | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Hayallerine heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız"

Son dakika habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hayallerinin peşinden koşan kadınların destekçisi olduklarını belirterek, "Hayallerine büyük bir heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hayallerinin peşinden koşan kadınların destekçisi olduklarını belirterek, "Hayallerine büyük bir heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu akşam düzenlenecek Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar ödül töreniyle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, hayallerinin peşinde koşan bütün kadınların yanında olduklarını dile getirerek, "Hayallerine büyük bir heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız. Seninle ve senin gibi hisseden, düşünen ve mücadele eden milyonlarla. Bugün, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlarımızı hep birlikte alkışlayacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'Hayallerine heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Hayallerine heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız" - Son Dakika
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