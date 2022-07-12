Son dakika haberleri | Esenyurt Belediyesi, Selzedeleri Yalnız Bırakmıyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Esenyurt Belediyesi, Selzedeleri Yalnız Bırakmıyor

12.07.2022 21:18

Edinilen son dakika gelişmesine göre Esenyurt’ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, zarar gören 200 ev ve iş yerinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Esenyurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, zarar gören 200 ev ve iş yerinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Pazar günü akşam saatlerinde, kuvvetli sağanak yağışı nedeniyle Haramidere'nin taşımasının ardından belediye ekipleri tarafından Yeşilkent ve Pınar Mahallelerinde su baskınından zarar gören 200 ev ve iş yerindeki balçık temizleniyor, molozlar kaldırılıyor, yol ve kaldırımlar yenileniyor ve ilaçlama yapılıyor.

Felaketin yaşandığı evlerde temizlik çalışmaları devam ederken, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirilen 90 aileyi ziyaret eden Esenyurt Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri; ailelere süt, bebek bezi, kıyafet, iç çamaşırı, hijyen seti ve kişisel bakım ürünleri ulaştırdı. Esenyurt Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ederken Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Babahan da ekiplerle birlikte sahada yapılan çalışmaları inceledi.

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Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Esenyurt Belediyesi, Selzedeleri Yalnız Bırakmıyor - Son Dakika

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