Son dakika haberleri... Gazi ve şehit aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

Malatya Valiliği ev sahipliğinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonuyla Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleri onuruna iftar yemeği verildi.

Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programına, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 7. Anajet Üs Komutanı Hv.Plt.Alb. Zeki Koltukoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. İftar öncesi İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş, gazi ve şehit ailelerinin bulunduğu masaları tek tek dolaşarak hal hatır sordu. Vali Baruş, tek tek ilgilendiği gazi ve şehit ailelerine "Devlet olarak her daim yanınızdayız. Sizin dertleriniz bizim dertlerimizdir" dedi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından okunan yemek duasının ardından iftar programı sona erdi. - MALATYA