Son dakika haberleri... Hakkari'de trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Hakkari'de trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

11.05.2022 03:29
Son dakika haberleri... Hakkari'de trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Hakkari'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri polis 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Hakkari'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri polis 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza gece yarısı otogar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakkari'de öğle saatlerinde bariyerlere çarparak trafik kazası yapan yakınlarını ziyarete geldikten sonra tekrardan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine gitmek üzere yola çıkan 30 AE 320 plakalı minibüs ile Kent merkezinden Depin istikametine gitmekte olan polis memuruna ait 73 ALL 111 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan 7 kişi ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Sivas nüfusuna kayıtlı polis memuru Abdulkadir Kılıç ile minibüste şoförü Kemal Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, hastaneye gelerek bilgi aldı. Olayı öğrenen yakınları ise hastane önüne akın etti. - HAKKARİ

Son dakika haberleri... Hakkari'de trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Hakkari'de trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Hakkari'de trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Hakkari'de trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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