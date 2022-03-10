Son dakika haberleri: İnönü'de geleneksel 'Gönül buluşmaları' devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İnönü'de geleneksel 'Gönül buluşmaları' devam ediyor

10.03.2022 09:37
Son dakika haberleri: İnönü'de geleneksel 'Gönül buluşmaları' devam ediyor

Bir son dakika haberine göre Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, geleneksel 'Gönül buluşmaları' kapsamındaki mahalle ziyaretlerine bu hafta da Esnemez mahallesi ile devam etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, geleneksel 'Gönül buluşmaları' kapsamındaki mahalle ziyaretlerine bu hafta da Esnemez mahallesi ile devam etti.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen programda Başkan Bozkurt, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek ilçeye ve Esnemez mahallesine yapılan ve yapılması planlanan önemli çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi, mahalle sakinleri ile görüş alışverişinde bulundu. Her hafta mahalle ziyaretlerini sıklıkla gerçekleştiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ziyaretinde AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Belediyesi Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis Üyesi Tahsin Çelik, İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal, AK Parti İnönü İlçe Teşkilat Başkanı Hasan Toprak, MHP İnönü İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Rahim Tay'da eşlik etti.

İnönü Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakinleri, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederken Başkan Bozkurt ise misafirperverliklerinden dolayı Esnemez Mahalle Muhtarı Hamdi Coşkun'a ve mahalle sakinlerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri: İnönü'de geleneksel 'Gönül buluşmaları' devam ediyor
Son dakika haberleri: İnönü'de geleneksel 'Gönül buluşmaları' devam ediyor
Son dakika haberleri: İnönü'de geleneksel 'Gönül buluşmaları' devam ediyor
Son dakika haberleri: İnönü'de geleneksel 'Gönül buluşmaları' devam ediyor

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Kadir Bozkurt, Eskişehir, Bozkurt, İnönü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: İnönü'de geleneksel 'Gönül buluşmaları' devam ediyor - Son Dakika


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