Son dakika haberleri: İtfaiyeciler bu sefer tatilcileri deniz kestanelerinden kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İtfaiyeciler bu sefer tatilcileri deniz kestanelerinden kurtardı

12.07.2022 15:04
Son dakika haberleri: İtfaiyeciler bu sefer tatilcileri deniz kestanelerinden kurtardı

Son dakika haberler... Tatil için bol oksijen ve temiz bir deniz tercih eden yerli ve yabancı turistler soluğu Balıkesir Körfezi'nde aldı.

Tatil için bol oksijen ve temiz bir deniz tercih eden yerli ve yabancı turistler soluğu Balıkesir Körfezi'nde aldı. Tatilcilerin daha da iyi bir tatil geçirebilmeleri için Edremit Altınoluk Kordonunda bulunan denizkestaneleri tek tek Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak, açık denize salındı.

Türkiye'nin oksijen depo su olarak nitelendirilen Kazdağları'nın eteklerindeki Edremit'in Altınoluk Mahallesi'ne tatil için gelen yerli ve yabancı turistler, denizin temizliğine berraklığına ve sahil şeritlerinin düzenine hayran kalıyor. Su temininden kanalizasyon alt yapısına kadar sorunsuz bir şekilde tatillerini geçiren vatandaşlar, kayalıklarda bulunan denizkestanelerinin toplanmasını istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kendisine iletilen bu talepler üzerine ekipleri ivedilikle harekete geçirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ekipleri tarafından Altınoluk kordonu yüzme alanında bulunan denizkestaneleri tek tek toplanarak daha açık denizin daha açık bölgelerine bırakıldı. Denizin temizliği ve berraklığı denizkestanelerini toplayan dalgıçların kameralarına da yansıdı. Bir günde ortalama 5 varil denizkestanesi toplayan ekipler, bayram süresince bu tür taleplerin geldiği noktalarda temizleme çalışmalarına devam edecek. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Tatil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: İtfaiyeciler bu sefer tatilcileri deniz kestanelerinden kurtardı - Son Dakika

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