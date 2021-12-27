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Son dakika haberleri | Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar

27.12.2021 12:39
Son dakika haberleri | Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Belediye Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (İNESMEK), kadınlara meslek kapısı oluyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Belediye Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (İNESMEK), kadınlara meslek kapısı oluyor.

35 branşta bin 200 kursiyerin eğitim aldığı kurslara katılanlar kollarına altın bilezik takıyor. Kadınların ilgi gösterdiği kurslarda eğitim alan kursiyerler, el emeklerini İNESMEK butikte satışa sunarak, evlerinin bütçelerine katkıda bulunuyor. Aşçılık kurslarında ise, kadın kursiyerler, yaptıkları yemekleri İNESMEK restoranında müşterilere sunuyor. Hem damak zevkine, hem de yapılan ürünlerle zenginlik sunan kursiyerler, ustalara taş çıkartıyor. İnegöl yöresi başta olmak üzere çeşitli yörelere ait yemeklerle İnegöl'ün tanıtımını da yapan kursiyerlerin yemekleri, vatandaşlar tarafından beğeniliyor. Kursiyerler yaptıkları el emekleriyle görsel şölen sunuyor.

El sanatları kursiyeri Dilay Şen, "Ben İNESMEK ile yaklaşık 8 yıl önce tanıştım Buraya Ankara'dan geldim o yüzden ilk geldiğimde çok zorlanmıştım, çevrem yoktu. Evde olmak Hani o zaman da birtakım hastalıklarım vardı o yüzden evde olmak da bana biraz rahatsızlık veriyordu. Yeni ilgi alanı bulmak maksat. İlk başta öyle başladım. Pastacılık kursu ile başladım. Daha sonra bu pastacılık işinden epey de para kazandım. İşime açıkçası hala da devam ediyorum. İnegöl'de fuarlar oluyor mobilya fuarları oluyor bu mobilya firmalarına kurabiyeler yapmıştım. Çılgın rakamlara yapmıştım. Arkasından yağlı boya ile devam ettim. Pasta hala devam ediyor. Kurabiye pasta yağlı boya tablolar yaptım. Onlardan da kazanç elde ettiğimiz oldu. Çünkü sergilere katıldık. Bursa'da İnegöl'de burada İNESMEK'in her sene sonunda yaptığı sergiler oluyor. O sergilerde satarak para kazandık. Arkasından işte burada gördüğünüz rölyef, ahşap yakma, mobilya dekorasyon, boyama, bu kurslara katılmaya başladım. Bunlardan da işte yine ufak tefek kazançlarımız oldu. Satışlarımız oluyor burada kurs merkezimizde de yine yerimiz var. Yaptığımız ürünlerimizi sergiliyoruz, bunlardan paralar kazanıyoruz. Tabi arkadaş çevremiz oluyor, haliyle yeni insanlarla tanışıyoruz" dedi.

Aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

El sanatları kursu öğretmeni Sibel Alkış Gürbüzoğlu ise, "İNESMEK'te öğretmenlik yapıyorum. Kursumuzun adı çeyiz ürünleri hazırlama. 312 saatten oluşuyor. Eski kanaviçeler, danteller, eski işlemeler, beyaz işler burada geri dönüşüm olarak tekrar hayata döndürülüyor. İnegöllü hanımlarımız geliyor. Burada işlemelerini hazırlıyorlar. Dilerseler aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla bunları satışa da sunabiliyorlar. ya da evlenecek çocuklarına hazırlık yapıyorlar" dedi.

İNESMEK Müdürü Işıl Çelebi, "İnegöl Belediyesi sanat ve meslek eğitimi kursları idarecisiyim. 25 yıllık el sanatları öğretmeniyim. İNESMEK 2021-2022 eğitim yılında 55 Grup 35 branş ve 1200 kursiyerle başladı. Kurslarımız arasında ahşap boyamadan Otocad, iğne oyasından diksiyona, İngilizce-Almanca gibi birçok branşımız yer almakta. İNESMEK'e gelen kursiyerlerimiz el sanatları ve bilişim alanında eğitimler alarak mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyorlar. İNESMEK atölyelerinde bazı kursiyerlerimiz kişisel gelişim alanında eğitimler alırken, bazı kursiyerlerimizde mesleki eğitimlerle kariyerlerini planlıyorlar. İNESMEK butik ürünleri mağazamızda ise çalışma imkanı bulamayan ve aile bütçesine katkı sağlamak isteyen kadınların tamamen el emeği göz nuru ürünleri satışa sunulmaktadır. İNESMEK butik ürünleri mağazamızda 600 tane kadın üyemiz var. Bu üyelerimizin evde ürettiği tamamen el emeği ürünleri biz alıcıyla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Son dakika haberleri | Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar
Son dakika haberleri | Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar
Son dakika haberleri | Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar
Son dakika haberleri | Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar
Son dakika haberleri | Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar
Son dakika haberleri | Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar
Son dakika haberleri | Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar
Son dakika haberleri | Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar
Son dakika haberleri | Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar
Son dakika haberleri | Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar
Son dakika haberleri | Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar
Son dakika haberleri | Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar

YORUMLAR
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Mesleki Eğitim, Ankara, İnegöl, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar - Son Dakika


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