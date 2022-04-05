Son dakika haberleri! Kahramanakazan'da Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kahramanakazan'da Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

05.04.2022 11:59
Son dakika haberleri! Kahramanakazan'da Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Son dakika haberi... Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı gıda yardımlarını Ramazan ayında da sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı gıda yardımlarını Ramazan ayında da sürdürüyor. İçerisinde 23 farklı ürünün yer aldığı gıda kolileri ekipler tarafından vatandaşların ayağına götürülürken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar Kahraman Kart'ları aracılığıyla Kahramankazan Sosyal Destek Merkezi'nden istedikleri ürünü ücretsiz şekilde temin edebiliyor.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere yaptığı gıda kolisi yardımlarını Ramazan ayında da sürdürüyor. Gıda kolilerinin dağıtımı sırasında ihtiyaç sahibi vatandaşların rencide olmaması için büyük bir hassasiyet gösteriliyor. İçerisinde 23 farklı ürünün yer aldığı gıda kolilerinde salçadan makarnaya, şekerden sıvı yağa kadar çeşitli ürünler bulunuyor. Belediye ekipleri dağıtımları tüm hızıyla sürdürürken, Ramazan ayı sonuna kadar 3 bin gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmış olacak. Böylece gıda kolileri ile özellikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak.

Kahraman Kart'la da yardımlar sürüyor

Kahramankazan Belediyesi'nce geçtiğimiz günlerde açılarak hizmete giren Kahramankazan Sosyal Destek Merkezi'nde de ihtiyaç sahiplerine yardım yapılıyor. Bir süper market özelliğinde dizayn edilen merkezden ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlar kendilerine verilen Kahraman Kart'lar aracılığıyla istedikleri ürünü ücretsiz şekilde temin edebiliyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardımlarını 365 gün aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Kahramankazan'da 58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Gıda kolisi ve Kahraman Kart dağıtımı ile vatandaşlarımızın sofralarına küçük de olsa bir katkı sunmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi tüm kardeşlerimize yönelik bu yardımlarımızı Ramazan sonuna kadar sürdüreceğiz. Böylece önceden tespit ettiğimiz ailelerimize ve vatandaşlarımıza bu yardımlarımızı inşallah dağıtmış olacağız" diye konuştu. - ANKARA

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Kahramankazan, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Kahramanakazan'da Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika


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