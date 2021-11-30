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Son dakika haberleri: Kaygan zemin kazayı getirdi, taksici hafif yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kaygan zemin kazayı getirdi, taksici hafif yaralandı

30.11.2021 20:20

Son dakika habere göre - Kaygan zemin kazayı getirdi, taksici hafif yaralandı Kocaeli'de şiddetli fırtına ile beraber yer yer kendini gösteren yağmur sebebiyle ticari taksi ile otomobil çarpıştı.

- Kaygan zemin kazayı getirdi, taksici hafif yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'de şiddetli fırtına ile beraber yer yer kendini gösteren yağmur sebebiyle ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada taksi şoförü hafif yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. idaresindeki 41 T 0450 plakalı Dacia marka ticari taksi ile Yetiş Atmaca idaresindeki 41 NL 412 plakalı Audi marka otomobil, yağmurun etkisiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından caddeye otomobillerden yağ sızdı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ettiler. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada aldığı darbeyle hafif yaralanan taksi şoförü M.M'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Caddeye dökülen oto yağı ise önce vatandaşlar sonra da belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Yetiş Atmaca, "Ben aşağıdan geliyordum, o da yukarıdan geliyordu. Sağa sinyal verdim. Çok hızlı geliyordu, yağmurdan dolayı da yol kaygandı. O yüzden çarptı bana" dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(MEC-RFK-Y)

Son dakika haberleri: Kaygan zemin kazayı getirdi, taksici hafif yaralandı
Son dakika haberleri: Kaygan zemin kazayı getirdi, taksici hafif yaralandı
Son dakika haberleri: Kaygan zemin kazayı getirdi, taksici hafif yaralandı
Son dakika haberleri: Kaygan zemin kazayı getirdi, taksici hafif yaralandı

Otomobil, Fırtına, Kocaeli, Taksi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Kaygan zemin kazayı getirdi, taksici hafif yaralandı - Son Dakika


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