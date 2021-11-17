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Son dakika haberleri | Manisa CBÜ'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Manisa CBÜ'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı

17.11.2021 19:17

Gelen son dakika haberine göre Manisa CBÜ'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, hasta kabulüne başladı.

Manisa CBÜ'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, hasta kabulüne başladı.

MCBÜ Kardiyoloji Merkezi bitişiğinde zemin katta hizmet verecek olan GETAT Merkezi'nin tanıtımı, MCBÜ Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu beraberinde başhekim yardımcıları Prof. Dr. Cüneyt Balcıoğlu, Doç. Dr. Cemal Bilaç ve merkezde görev yapacak olan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Zeliha Ünlü ile birlikte yaptı. Merkez hakkında bilgiler veren Dr. Zeliha Ünlü, dünyada GETAT, akupunktur, fitoterapi, homeopati, ozon tedavisi, oksijen tedavisi, mezoterapi, masaj, hipnoz, ayurveda, aromaterapi, yoga, kriyoterapi, meditasyon, ostopati, reflekseloji, kaplıca tedavisi, lenfatik drenaj, termal terapi, SPA tedavisi, hidroterapi, müziko terapi, plates gibi çeşitli yöntemlerle uygulandığını kaydetti. Dr. Ünlü, "GETAT uygulamaları halkımız arasında her geçen gün daha popüler olmakta ve tanınmaktadır. Çünkü insanların artık yaşam süreleri uzuyor ve daha fazla kronik hastalıklarla karşılaşmaktalar. Bu hastalıklarla uzun yıllar yaşamak durumunda kalmaktalar. Mezoterapi ya da fitoterapi gibi uygulamalar bu hastalarda tedavide bir bütünleyici yöntem sunuyor. Modern tıp yöntemlerinin yanı sıra bu uygulamalar tamamlayıcı nitelikte düşünülebilir. Biz kas-iskelet bozukluklarıyla ilgileniyoruz. Kas-iskeletin ötesinde ortopedik rehabilitasyon da bizim hastalarımızın büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Lenfödem uygulamaları ve yine bu hastalarda bizim yıllardır uyguladığımız, masaj, lenfatikdrenaj, sıcak uygulamaları gibi yöntemler aslında GETAT dediğimiz tamamlayıcı tıp bileşenlerinden ayrı değildir" dedi.

Kronik hastalıklardaki artış daha az girişimsel ve ulaşılabilir olan tamamlayıcı ve geleneksel tedavilere olan ilgiyi arttırdığını vurgulayan Dr. Ünlü, merkezin bu yönden hastaların taleplerine yanıt vermede gelişmelere açık, bilimsel ve güvenilir tedavi ortamı sağlayacağına işaret etti.

GETAT Merkezinde alanında uzman personelin görev yapacağını vurgulayan MCBÜ Başhekimi İsmet Topçu ise hastane olarak sağlıkta önemli ve ciddi bir açığı kapattıklarını vurguladı. Başhekim Topçu, "Biz MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları üzerine polikliniğimizi açmış bulunmaktayız. Manisa'da bu alanda ciddi bir eksiklik vardı. Biz bu eksikliği tamamlamak için hocalarımızla beraber bu merkezi kurduk. Merkezimizde alanında uzman çok değerli eğitimli hocalarımızla beraber çalışacağız. Burada tüm vatandaşlarımıza uzman kadrolarımızla hizmet vereceğiz. Merkezimizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına akademik ve bilimsel temelli yaklaşım hedeflenmektedir. Bu amaçla tamamlayıcı ve geleneksel yöntemlere ilişkin yapılacak bilimsel çalışmalar uygulamaların etkinliğine ışık tutacaktır. Ben tüm vatandaşlarımıza başka merkezlere gitmektense hastanemiz bünyesinde yer alan ve bu konuda ehliyetli, eğitimli olan GETAT Merkezimizden istifade etmeleri için Manisalı vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.

Son dakika haberleri | Manisa CBÜ'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı
Son dakika haberleri | Manisa CBÜ'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı
Son dakika haberleri | Manisa CBÜ'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı
Son dakika haberleri | Manisa CBÜ'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Rehabilitasyon, Tıp Merkezi, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Manisa CBÜ'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Manisa CBÜ'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı - Son Dakika
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