Son dakika haberleri! Maske zorunluğunun kalkması Denizlilileri ikiye böldü: Açık alanda kalkan maske zorunluğu vatandaşı hem tedirgin, hem mutlu etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Maske zorunluğunun kalkması Denizlilileri ikiye böldü: Açık alanda kalkan maske zorunluğu vatandaşı hem tedirgin, hem mutlu etti

10.03.2022 20:51

Son dakika haberlerine göre Maske zorunluğunun kalkması Denizlilileri ikiye böldü: Açık alanda kalkan maske zorunluğu vatandaşı hem tedirgin, hem mutlu ettiDENİZLİ Bakanlık tarafından açıklanan pandemi verilere göre, Denizli'de korona virüs vaka sayısı 100 binde 968,84 oldu.

Maske zorunluğunun kalkması Denizlilileri ikiye böldü: Açık alanda kalkan maske zorunluğu vatandaşı hem tedirgin, hem mutlu etti

DENİZLİ Bakanlık tarafından açıklanan pandemi verilere göre, Denizli'de korona virüs vaka sayısı 100 binde 968,84 oldu. Açık alanlarda maske zorunluluğunun kalkması kararı, vaka sayısındaki artışın ardından Denizli'de vatandaşları hem sevindirdi hem de tedirgin etti.

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada açık alanlarda maske takma zorunluluğunun sona erdiğini açıkladı. Vatandaşlar ise maske takıp takmama konusunda ikiye bölündü. Resmi gazete yayınlanan kararın ardından kentteki birçok işlek noktada, bazı vatandaşlar maskelerini çıkarırken, bazıları ise takmaya devam etmesi dikkat çekti. Cadde ve sokaklarında maskesiz gezenler, kararı memnuniyetle karşılarken; artan vaka sayılarından endişe edenler ise maske kullanmaya devam etmeyi tercih etti.

"Denizli'de vaka sayıları fazla"

Maske zorunluğunun kalkmasıyla birlikte kentte vaka sayılarındaki artışı tetiklediğini savunan İsmail Ergün, kalabalık ortamlarda tedbiri elden bırakılmaması gerektiğini belirtti. Ergün, "İnsanlar maske kullanmakta uzun zamandır sıkıldı. Sağlık bakanlığı ise bu kuralları yavaş yavaş sonlandırmaya çalışıyor. Ama bir yandan da vaka sayıları oldukça arttı. Denizli'de vaka sayıları fazla ve artışlar bu yöndedir. Maske açık havada gerekmeyebilir. Ama kapalı alanlarda maske takılarak tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor" dedi.

"Ben maske takılmasından yana değilim"

Maskenin kullanılmamasından yana olduğunu bir diğer vatandaş olan Ramazan İşmarci de, "Ben maske takılmasından yana değilim. Otobüs, dolmuşlar ve birçok toplu taşıma yerlerinde takılmaması gerekiyor. Ama insanlarımızın düşüncesi farklı. En azından maske takılsa da 2-3 ayda daha takılabilirdi. Yaz aylarına kadar uzatılabilirdi" diye konuştu.

"Maske zorunluğunun kalkması iyi olmadı"

Kalabalık ortamlarda maske takılmaması durumunda korona virüsün tekrardan bulaşma riskinin artacağını anlatan Ceyhan Çobanoğlu ise, "Maske zorunluğunun kalkması iyi olmadı. Kalabalık ortamlarda maske takılması lazım. Maske takmak sokak ve dışarda pek önemli olmayabilir. İnsan kalabalığının olduğu noktalarda tekrar korona virüs bulaşabilir. Maske yasağı biraz daha uzatılabilirdi. Ama benim düşüncem tüm kapalı ortamlarda takılması zorunlu olması lazım" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Maske zorunluğunun kalkması Denizlilileri ikiye böldü: Açık alanda kalkan maske zorunluğu vatandaşı hem tedirgin, hem mutlu etti
Son dakika haberleri! Maske zorunluğunun kalkması Denizlilileri ikiye böldü: Açık alanda kalkan maske zorunluğu vatandaşı hem tedirgin, hem mutlu etti
Son dakika haberleri! Maske zorunluğunun kalkması Denizlilileri ikiye böldü: Açık alanda kalkan maske zorunluğu vatandaşı hem tedirgin, hem mutlu etti

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Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Maske zorunluğunun kalkması Denizlilileri ikiye böldü: Açık alanda kalkan maske zorunluğu vatandaşı hem tedirgin, hem mutlu etti - Son Dakika


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