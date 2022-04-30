Son dakika haberleri: MMT Amerikan Hastanesi'nde bayramlaşma - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: MMT Amerikan Hastanesi'nde bayramlaşma

30.04.2022 13:14
Son dakika haberleri: MMT Amerikan Hastanesi'nde bayramlaşma

Son dakika haberler: Türkiye'nin ilk özel hastanesi olan MMT Amerikan Hastanesi'nde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin ilk özel hastanesi olan MMT Amerikan Hastanesi'nde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bayramlaşma törenine Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşdelen ve Başhekim Op. Dr. Anıl Özmutlu, hastanede görev yapan doktorlar ve çok sayıda personel katıldı. Törende konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşdelen, bayramların toplumsal birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından fırsat olduğunu belirterek, "Bayramlar bizim için milli ve manevi anlamda, kırgınlıkları giderme, akrabalarımızı, dostlarımızı görme açısından önemli bir vesile. Ramazan Bayramı'nın başta ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim" dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşdelen'den sonra personellere hitap eden Özel MMT Amerikan Hastanesi Başhekim Op. Dr. Anıl Özmutlu ise, "Bizler her geçen gün artan doktor kadromuz ve personelimizle, birlik ve beraberlik içinde güzel bir bayram kutlaması geçiriyoruz. Hepinizin bayramınızı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri: MMT Amerikan Hastanesi'nde bayramlaşma
Son dakika haberleri: MMT Amerikan Hastanesi'nde bayramlaşma
Son dakika haberleri: MMT Amerikan Hastanesi'nde bayramlaşma
Son dakika haberleri: MMT Amerikan Hastanesi'nde bayramlaşma
Son dakika haberleri: MMT Amerikan Hastanesi'nde bayramlaşma
Son dakika haberleri: MMT Amerikan Hastanesi'nde bayramlaşma

YORUMLAR
500
İstanbul Havalimanı'nda son iki yılın en yüksek uçuş rakamı İstanbul Havalimanı'nda son iki yılın en yüksek uçuş rakamı KTSO Başkanı Ilık, Ramazan Bayramı'nı kutladı KTSO Başkanı Ilık, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Amerikan Hastanesi, Ramazan Bayramı, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: MMT Amerikan Hastanesi'nde bayramlaşma - Son Dakika


Son Dakika
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 13:21:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: MMT Amerikan Hastanesi'nde bayramlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement