Son dakika haberleri: MMT Amerikan Hastanesi'nde bayramlaşma - Son Dakika

Türkiye'nin ilk özel hastanesi olan MMT Amerikan Hastanesi'nde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bayramlaşma törenine Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşdelen ve Başhekim Op. Dr. Anıl Özmutlu, hastanede görev yapan doktorlar ve çok sayıda personel katıldı. Törende konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşdelen, bayramların toplumsal birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından fırsat olduğunu belirterek, "Bayramlar bizim için milli ve manevi anlamda, kırgınlıkları giderme, akrabalarımızı, dostlarımızı görme açısından önemli bir vesile. Ramazan Bayramı'nın başta ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim" dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşdelen'den sonra personellere hitap eden Özel MMT Amerikan Hastanesi Başhekim Op. Dr. Anıl Özmutlu ise, "Bizler her geçen gün artan doktor kadromuz ve personelimizle, birlik ve beraberlik içinde güzel bir bayram kutlaması geçiriyoruz. Hepinizin bayramınızı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP