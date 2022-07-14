Son dakika haberleri! Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yangın bölgesinde - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yangın bölgesinde

14.07.2022 01:12

Son dakika gelişmesine göre Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yangın bölgesinde Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını sonrası harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangın bölgesinde mahsur kalan hayvanların tahliyesini gerçekleştirdi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yangın bölgesinde

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını sonrası harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangın bölgesinde mahsur kalan hayvanların tahliyesini gerçekleştirdi.

Datça Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde başlayan orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit etmesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın talimatı ile kurum personelleri harekete geçti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri Avlana ve Mezgit mevkiinde mahsur kalan hayvanların ve arı kovanlarının tahliyesini gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak yangın bölgesine gelerek üreticilerin sorunları ile tek tek ilgilendi. İl Müdürü Saylak, bu zor saatlerde vatandaşların yardımına koşmanın, onların dertlerini ve sorunlarını çözmenin asli görevlerinden olduğunu belirterek, her türlü koşulda vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yangın bölgesinde - Son Dakika

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