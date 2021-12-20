Düzce(İHA) – Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi, kış mevsiminde çocuklara verilmek üzere bot ve mont bağışında bulundu. Düzce Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya destek olan MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri çocuklara bot ve montlarını elleriyle giydirdi.

Düzce Belediyesi tarafından kış mevsiminde ihtiyacı olan çocukların kışlık giysi ve bot ihtiyaçlarının karşılanması için başlattığı "Bir bot bir mont" kampanyasına bot ve mont alarak destek verdiler. MÜSİAD üyeleri tarafından toplanan yardımlar yönetim kurulu üyeleri tarafından Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yönetim kurulu üyeleri yapılan yardımlar hakkında da Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç'tan da bilgiler aldılar.

MÜSİAD Düzce Şubesi Yönetim Kurulu sosyal markette bulunan çocuklara bot ve montlarını da giydirerek gönüllere girdi. - DÜZCE