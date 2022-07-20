Son dakika haberleri | Nazilli'de yangınlara karşı havadan ve karadan denetim - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Nazilli'de yangınlara karşı havadan ve karadan denetim

20.07.2022 10:21
Son dakika haberleri | Nazilli'de yangınlara karşı havadan ve karadan denetim

Gelen son dakika haberlerine göre Ülke genelinde artan orman yangınları nedeniyle teyakkuza geçen Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki ormanlık alanlarda gün boyu denetimlere başladı.

Ülke genelinde artan orman yangınları nedeniyle teyakkuza geçen Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki ormanlık alanlarda gün boyu denetimlere başladı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen geniş çerçeveli denetimlere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri ise drone ile havadan görüntü desteği verdi. Geçtiğimiz günlerde art arda yaşanan orman yangınlarından endişe duyduklarını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Zabıta Müdürlüğümüze bağlı motorize ekiplerimiz ile araçlarımız Nazillimiz genelinde devriyelerini sürdürüyor. Güvenlik güçlerimiz ve hemşehrilerimizle iş birliği içerisinde yeşil alanlarımızı korumak için çalışıyoruz. Havadan ve karadan denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Ağaçlarımızı korumak için canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Nazilli'de yangınlara karşı havadan ve karadan denetim - Son Dakika

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