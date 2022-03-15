Son dakika haberleri: Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye'de akredite edilen ilk 5 bölümden biri oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye'de akredite edilen ilk 5 bölümden biri oldu

15.03.2022 15:14
Son dakika haberleri: Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye'de akredite edilen ilk 5 bölümden biri oldu

Son dakika yerel haberi: Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında Atatürk Üniversitesinin yeni fakültelerinden biri olan Mimarlık ve Tasarım Fakültesine bünyesinde bulunan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, program akreditasyonu çalışmaları için girilen süreçte başarılı bulunarak Türkiye'de akredite edilen ilk 5 bölüm içerisinde yeri aldı.

Akreditasyon çalışmalarını 2020 yılında başlatan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, bu süreçte 2021 yılı ocak ayı içerisinde Peyzaj Mimarlığı eğitimi veren yükseköğretim programlarının akademik ve alana özgü standartları karşılayıp karşılamadığını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneğine (PEMDER) akreditasyon başvurusunda bulundu.

Başvuru işleminin ardından Öz Değerlendirme Raporu hazırlanmaya başlanarak 7 genel ölçüt, 5 disipline özgü ölçüt altındaki toplamda 90 alt ölçüt kapsamında programın değerlendirmesinin yanında, Covid-19 Pandemisi sürecinde genel ve disipline özgü ölçütlerin ne ölçüde sağlandığının belirlenmesi amacıyla istenen uzaktan eğitim uygulamaları hakkında da ek rapor hazırlanarak sunuldu.

Ekim ayında 3 gün boyunca gerçekleştirilen PEMDER Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (PAK) Program Değerlendiricisi Takımının ziyaretiyle birlikte yaklaşık 14 aylık bir sürecin ardından Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2024 tarihine kadar 2 yıl süreyle akredite edilerek Türkiye'de akredite edilen ilk 5 Peyzaj Mimarlığı Programı arasında yer alma başarısı gösterdi.

Rektör Çomaklı: "Akredite Edilen İlk 5 Bölümden Biri Olması Gurur Verici"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünün Yeni YÖK Vizyonunu çerçevesinde yapmış olduğu çalışmaların PEMDER tarafından ödüllendirildiğini belirterek, hazırlanan sonuç raporu doğrultusunda bölümünün akredite edilmesinden duyduğu memnuniyeti anlattı.

Peyzaj Mimarlığı Bölümünün kaliteli eğitimi, nitelikli akademik insan kaynağı, donanımlı uygulama birimleri ile ülkemizin önde gelen Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinden birisi olarak tescillendiğini aktaran Rektör Çomaklı, özellikle Türkiye'de akredite edilen ilk 5 bölüm içerisinde yer almasının ayrıca bir gurur kaynağı olduğundan bahsederek emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZURUM

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Atatürk Üniversitesi, geri dönüşüm, Üniversite, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye'de akredite edilen ilk 5 bölümden biri oldu - Son Dakika


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