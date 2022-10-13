Son dakika haberleri | Şehit Gökhan Kıncak'ın ismini taşıyan cadde düzenleniyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Şehit Gökhan Kıncak'ın ismini taşıyan cadde düzenleniyor

13.10.2022 10:05
Son dakika haberleri | Şehit Gökhan Kıncak'ın ismini taşıyan cadde düzenleniyor

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından şehit polis memuru Gökhan Kıncak'ın adının verildiği cadde baştan sona yenileniyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından şehit polis memuru Gökhan Kıncak'ın adının verildiği cadde baştan sona yenileniyor.

26 Ağustos 2016 tarihinde Cizre'de bomba yüklü araçla yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Edremit'li Polis Memuru Gökhan Kıncak'ın Tuzcumurat Mahallesi'nde yaşadığı caddeye adı verilmişti.

Şehit Kıncak'ın ailesinin halen ikamet ettiği Tuzcumurat Mahallesi Şehit Gökhan Kıncak Caddesi, Edremit Belediyesi'ne bağlı Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileniyor. Baştan sona eski asfalt kaplaması kaldırılan caddede altyapı yağmur suyu hatları yenilenip, üst yapıda parke taş ile kaplanacak. Yol, kaldırım, yağmur suyu kanalları ve peyzaj düzenlemeleri ile baştan sona yenilecek olan cadde şehit polis Kıncak'ın anısına yakışır şekilde modern bir görünüme kavuşturulacak.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Bu vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimiz bizim baş tacımız. 2016 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde hainlerin saldırısı sonucu şehit düşen hemşehrimiz polis memuru Gökhan Kıncak'ın adını ailesinin yaşadığı caddede yaşatıyoruz. Bu caddemizi şehidimizin anısına yakışır şekilde yeniliyoruz. Gökhan Kıncak kardeşimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Şehit Gökhan Kıncak'ın ismini taşıyan cadde düzenleniyor - Son Dakika

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