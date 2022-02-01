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Son dakika haberleri! Şehit Mete Okur şehadetinin 28. yıldönümünde anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şehit Mete Okur şehadetinin 28. yıldönümünde anıldı

01.02.2022 14:30
Son dakika haberleri! Şehit Mete Okur şehadetinin 28. yıldönümünde anıldı

Son dakika haberlerine göre Şehit Mete Okur şehadetinin 28. yıldönümünde anıldı.

Şehit Mete Okur şehadetinin 28. yıldönümünde anıldı.

Hakkari'de Özel Harekat Grup Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken 1 Şubat 1994 tarihinde meydana gelen çığ felaketi sonucu şehit olan Jandarma Onbaşı Mete Okur, mezarı başında dualarla yad edildi.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından Hakkari'de Özel Harekat Grup Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken 1 Şubat 1994 tarihinde meydana gelen çığ felaketi sonucu silah arkadaşlarıyla birlikte şehit düşen Jandarma Onbaşı Mete Okur, 28. seneyi devriyesinde Bayburt merkeze bağlı Çayıryolu köyünde kabri başında anıldı.

Anma programına İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Sosyal Hizmetler Müdürü Hazar Altuntaş, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Karayolları 106. Şube Şefi Mustafa Aktaş, ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, müftülük görevlileri, kurum müdürleri, şehit yakınları, jandarma ve personeli ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişinin okunmasının ardından program, Kur'an-ı kerim tilavetiyle sona erdi. - BAYBURT

Son dakika haberleri! Şehit Mete Okur şehadetinin 28. yıldönümünde anıldı

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Jandarma, Hakkari, Bayburt, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Şehit Mete Okur şehadetinin 28. yıldönümünde anıldı - Son Dakika


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