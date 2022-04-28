Son dakika haberleri: Şehit yakınları ve gazilerin bayram ikramiyeleri yatırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şehit yakınları ve gazilerin bayram ikramiyeleri yatırıldı

28.04.2022 16:32
Son dakika haberleri: Şehit yakınları ve gazilerin bayram ikramiyeleri yatırıldı

Bir son dakika haberine göre Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına bugün 2000'er lira bayram ikramiyesi yatırdı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına bugün 2000'er lira bayram ikramiyesi yatırdı. Hak sahiplerine her ayın 1'inde yapılan aylık destek ödemelerinin de bayram öncesine alınarak yarın hesaplara yatırılması kararlaştırıldı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına 2000'er lira Ramazan Bayramı ikramiyesi yatırıldı. Hak sahiplerine her ayın 1'inde gerçekleştirilen aylık destek ödemeleri de Ramazan Bayramı öncesine alındı. Aylık destek miktarları şehit yakınları, gazi ve malullerin hesaplarına yarın yatırılacak. Vakıf, 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak toplam 6 milyon 388 bin TL ödedi.

Şehit yakınları ile gazi ve malullerin hesabına mayıs ayı ödemeleri de 29 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Vakıf tarafından 2022 Mayıs ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 7 milyon 745 bin 400 TL, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 239 bin 200 TL, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere de toplam 319 bin 800 TL ödeme yapılacak. Böylece, mayıs ayı destek ödemesi olarak tüm hak sahiplerine toplam 8 milyon 304 bin 400 TL yatırılacak. Vakıf, şehit yakınları ve gaziler ile malullerin hesaplarına Ramazan Bayramı ikramiyesi ve mayıs ayı destek ödemesi olarak toplam 14 milyon 692 bin 400 TL yatırmış olacak.

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve mütevelli heyet başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine her ay verilen destek miktarını 1 Nisan 2022'de bin 500 TL'den 2 bin 600 TL'ye yükseltmişti. Vakıf, aylık destek ödemelerinin yanı sıra hak sahiplerine 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü ile Ramazan ve Kurban bayramlarında da ikramiye yatırıyor. Bayram ikramiyesi 1 Nisan 2022'den itibaren bin 100 TL'den 2 bin TL'ye çıkarılmıştı.

Vakıf kurulduğu günden bugüne kadar tüm hak sahiplerine toplam 124 milyon 153 bin 600 TL ödeme yaptı. Vakıf, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan meblağı kamu sermayeli bankalarda nemalandırarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destek sağlıyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Şehit yakınları ve gazilerin bayram ikramiyeleri yatırıldı - Son Dakika


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