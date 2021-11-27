Üye Girişi
Son dakika haberleri | Selçuk'ta kadınlar pişirecek, kadınlar kazanacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | Selçuk'ta kadınlar pişirecek, kadınlar kazanacak

27.11.2021 13:51
Son dakika haberleri | Selçuk'ta kadınlar pişirecek, kadınlar kazanacak

Son dakika haberleri... Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadın emeğini değerlendirmek amacıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Tandır Evi'ni ziyaret ederek kadınlarla buluştu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadın emeğini değerlendirmek amacıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Tandır Evi'ni ziyaret ederek kadınlarla buluştu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçedeki 14 Mayıs Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Tandır Evi'ni ziyaret etti. Burada kadınlar ile bir araya gelen Başkan Sengel, Efes Tarlası Bakkalı ve Efesium Hediyelik Eşya Dükkanı'nın ardından, kadın emeğini değerlendirmek adına bir adım daha atmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"Kadınların ekonomik hayata dahil olması ve becerilerinden para kazanmasını sağlayacağız"

Kadınlar için hayata geçirilen projelerden biri olan Tandır Evi'nin hayırlı olmasını dileyen Başkan Sengel, "Aday olduğumuz zaman bir sözümüz vardı. 14 Mayıs Mahallesi'ne bir tandır evi yapacağımızı söylemiştik. Bu civardaki tüm kadınlar ekmeklerini bu tandırda yapacaklar. Biz de bu ekmekleri Efes Selçuk halkı ile buluşturacağız. Kadınların ekonomik hayata dahil olması ve becerilerinden para kazanmasını sağlayacağız. Hem kadınları ekonomik hayata dahil etmenin hem de vermiş olduğumuz sözü tutmanın mutluluğunu yaşayacağız. Efes Selçuk'a hayırlı olsun" dedi.

Selçuklu kadınlar da, Tandır Evi'nin yapımından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. - İZMİR

Son dakika haberleri | Selçuk'ta kadınlar pişirecek, kadınlar kazanacak
Son dakika haberleri | Selçuk'ta kadınlar pişirecek, kadınlar kazanacak
Son dakika haberleri | Selçuk'ta kadınlar pişirecek, kadınlar kazanacak

Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk, Mayıs, Efes, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Selçuk'ta kadınlar pişirecek, kadınlar kazanacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti! 14:53 Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti! Yengesine bağ makasıyla saldırdı! Beş yerinden yaraladı! 14:40 Yengesine bağ makasıyla saldırdı! Beş yerinden yaraladı! Metin Akpınar, 14:05 Metin Akpınar, "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan özür diledi
Çiçek Pasajı'nda eski kız arkadaşını pompalı tüfekli rehin alan şüpheli: Aşk için yaptım 13:36 Çiçek Pasajı'nda eski kız arkadaşını pompalı tüfekli rehin alan şüpheli: Aşk için yaptım Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! 12:24 Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar 09:24 Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar

Son Dakika Haberleri
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek
14:52 Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti!
14:40 Yengesine bağ makasıyla saldırdı! Beş yerinden yaraladı!
14:36 Gaziantep'te yanmış arabanın yanındaki çukurdan çıkan 2 ceset!
14:35 Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi?
14:26 Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak!
14:26 Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!
14:10 Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor!
14:03 Beşiktaş'ta Larin'le bağlar koptu, devre arasında gönderiliyor!
14:00 Yeni Covid varyantı! Omicron aşısı 100 günde geliştirilecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
2 kız çocuğunu hem dövmüşlerdi hem de istismar etmişlerdi! 108 yıl hapisleri istendi! 2 kız çocuğunu hem dövmüşlerdi hem de istismar etmişlerdi! 108 yıl hapisleri istendi!         
14:42
Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi? Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi?         
14:35
Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
13:42
Kimileri korkuyor, kimileri yanına yaklaşıp seviyor! Dev orkinosu fotoğraflamak için sıraya girdiler Kimileri korkuyor, kimileri yanına yaklaşıp seviyor! Dev orkinosu fotoğraflamak için sıraya girdiler         
13:18
Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!         
11:53
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!         
10:35
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 14:59:54. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Selçuk'ta kadınlar pişirecek, kadınlar kazanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement