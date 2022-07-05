HÜSNİYE KARAKOYUN
Tunceli Valiliği, "Hafta boyunca artacak olan sıcaklıkların orman ve örtü yangınlarına sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, ormanlık alanlardan uzak durmaları önem arz etmektedir" uyarısını yaptı.
Tunceli Valiliği, artan hava sıcaklığından dolayı orman yangınlarına ilişkin vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından bugün şu açıklama yapıldı:
"Hafta boyunca artacak olan sıcaklıkların orman ve örtü yangınlarına sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, ormanlık alanlardan uzak durmaları önem arz etmektedir. Lütfen Kurallara Uyalım. Ateşli piknik yapmayalım, araçtan sigara atmayalım, cam vb. artıkları doğaya bırakmayalım."
Son Dakika › Yerel › Son dakika haberleri | Tunceli Valiliği'nden Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika