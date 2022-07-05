Tunceli Valiliği , "Hafta boyunca artacak olan sıcaklıkların orman ve örtü yangınlarına sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, ormanlık alanlardan uzak durmaları önem arz etmektedir" uyarısını yaptı.

Kaynak: ANKA

Tunceli Valiliği, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haberleri | Tunceli Valiliği'nden Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika

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