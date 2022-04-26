Son dakika haberleri! Yeni Zelanda askerleri atalarını 'haka' dansıyla andı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Yeni Zelanda askerleri atalarını 'haka' dansıyla andı

26.04.2022 00:57
Son dakika haberleri! Yeni Zelanda askerleri atalarını 'haka' dansıyla andı

Son dakika haber: Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı'nda düzenlenen anma töreninde Yeni Zelanda askerleri 'haka' dansı yaptı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı'nda düzenlenen anma töreninde Yeni Zelanda askerleri 'haka' dansı yaptı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümünde Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene; Yeni Zellanda Gaziler Bakanı Hon Meka Whaitiri ve Çanakkale Savaşları'na katılan diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.

Protokol üyeleri, anıta Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu'nun karşılama gösteriyle geldi. Törende ilahiler okunup, dua edildi. Konuşmaların ardından Yeni Zelanda Anıtı'na çelenkler sunularak, Yeni Zelanda ve Türkiye ulusal marşları okundu. İlk olarak konuklara Yeni Zellanda Türkiye Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair seslendi. Daha sonra Yeni Zellanda Gaziler Bakanı Hon Meka Whaitiri "Yeni Zellanda'nın Gelibolu anma törenlerinden sorumlu bakan olarak Conk Bayırında gerçekleştirilen Anzak Günü Törenine hoş geldiniz diyorum. Burada bulunan anıtımızın üzerinde yazılığı gibi 1915 yılında askerlerimiz dünyanın en uzak köşesinden geldiler. 100 yıldan fazla bir zaman sonra ise burada savaşmış herkesi saygı ve gururla onurlandırmak için bu topraklara gelmeye devam edebilmemiz birim için bir ayrıcalık ve şereftir. Coğrafi olarak birbirinden son derece uzak iki ulus Conk Bayırında mesafe ve zamanın ötesinde geçen özel bir bağı paylaşıyor" dedi. Konuşmaların ardından savaşta ölen Yeni Zelanda askerleri için ülke bayrağı törenle yarıya indirilerek saygı duruşu yapıldı.

Tören, Yeni Zelandalı askerlerin meşhur haka dansı ile sona erdi. Katılımcılar, dansı ilgiyle takip etti. - ÇANAKKALE

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Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Haka Dansı, Çanakkale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Yeni Zelanda askerleri atalarını 'haka' dansıyla andı - Son Dakika


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