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Son Dakika | Harp Malulü Gaziler-Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Rektör Çomaklı'nın konuğu oldu - Son Dakika

Son Dakika | Harp Malulü Gaziler-Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Rektör Çomaklı'nın konuğu oldu

08.11.2021 17:03
Son Dakika | Harp Malulü Gaziler-Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Rektör Çomaklı'nın konuğu oldu

Son dakika yerel haberine göre Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül ve dernek yöneticileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül ve dernek yöneticileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, harp malulü olanların, gazilerin ve şehit ailelerinin durumlarına yönelik istişarelerde bulunan Başkan Akgül, Rektör Çomaklı'nın desteğini daima hissettiklerini belirterek bu konudaki hassasiyeti için kendisine teşekkür etti.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Atatürk Üniversitesi için önemli bir paydaş olduğundan bahseden Rektör Çomaklı, birçok kez gerçekleştirilen Üniversite-STK buluşmalarının şehir ile üniversitenin bütünleşmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Rektör Çomaklı: "Yılın Her Günü Birlikteliğimiz Sürüyor"

Ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Rektör Çomaklı, "Bu aziz vatan için canını vermiş veya gazi olmuş kardeşlerimize ve ailelerine daima sahip çıkacağız. Çünkü onlar bizlere, şehadet şerbeti içerek Allah katındaki en yüksek mertebelerden biri olan şehitlik mertebesine yükselen kardeşlerimizin emanetlerdir. Baş tacımız olan kahramanlarımızın ve onların yakınlarının istek ve taleplerini çözmek bizlerin en önemli vazifelerindendir. Her zaman kendilerinin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi sadece önemli gün ve haftalarda değil, yılın her günü birlikteliğimiz sürüyor. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Size olan minnetimiz sonsuz. Daima yanınızda ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz" ifadelerinin kullandı. - ERZURUM

Son Dakika | Harp Malulü Gaziler-Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Rektör Çomaklı'nın konuğu oldu

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Rektör, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Harp Malulü Gaziler-Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Rektör Çomaklı'nın konuğu oldu - Son Dakika


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