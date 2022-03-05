Son dakika... Balıkesir-Kepsut karayolundaki kamyon kazası kameralara yansıdı - Son Dakika

Balıkesir- Kepsut karayolundaki kamyon kazası kameralara yansıdı

BALIKESİR - Balıkesir-Kepsut karayolunun Ayşebacı mevkiinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken kaza anı cep telefonu kameralarına tesadüfen yansıdı.

Kepsut istikametinden Balıkesir'e doğru seyretmekte olan İ.K idaresindeki çekici kamyon Ayşebacı Mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek ters döndü. Çekici kamyonun kaza yaptığı anlar arkasından gelen araçtaki yolcu tarafından tesadüfen görüntülendi. Meydana gelen kazada çekici kamyon sürücüsü İ.K. hafif şekilde yaralanırken 112 Sağlık Ekipleri tarafından tedbir için Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı tahkikata başladığı öğrenildi.