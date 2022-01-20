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Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor

20.01.2022 09:59
Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor

Son dakika habere göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hava sıcaklıklarının eksi 11 dereceyi görmesiyle kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde avlanmaya çıkmak isteyen balıkçıların buzlar arasındaki ekmek mücadelesi zor şartlarda devam ediyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hava sıcaklıklarının eksi 11 dereceyi görmesiyle kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde avlanmaya çıkmak isteyen balıkçıların buzlar arasındaki ekmek mücadelesi zor şartlarda devam ediyor.

Eşrefoğlu Köprüsü altındaki limanlarına gelen bazı balıkçılar, bir gün önce avladıkları ve gece teknede beklettikleri balıkları kasalarla kıyıya taşıyarak alıcılara teslim etti. Olumsuz hava koşullarına direnmeye çalışan bazı balıkçılar ise kıyıdaki buzları teknelerinin motor gücüyle ve kayıkları sağa sola sallayıp kırarak açıklara doğru çıkabiliyor. Balıkçılar, buzların her gün daha da kalınlaştığı göl yüzeyinde donun olmadığı açıklara doğru çıkabilmek için kendilerine buzlar arasında yol açmak amacıyla saatlerce mesai yapıyor. Bir balıkçı teknesinin kıyıda yürüttüğü bu zorlu mesai havadan da görüntülendi.

Beyşehirli balıkçı Mehmet Pırtık, soğuk havalar ve kıyılardaki buzlanma nedeniyle balıkçılığa ara verdiğini belirterek, "Hava şartları sıkıntılı olunca gidemiyorsun. Bugün şu anda balıkçılık yok ama yarın hava durumuna göre belki çıkabiliriz. Şu an gündüz hava eksi 6-7 derece civarlarında tahminim. Gece ise eksi 10'lara çıkıyor. Limana gelen balıkçılar, bir gün öncesinden getirdikleri ve gecede teknede beklettikleri balıkları alıcılara teslim ediyor. Bugünkü mesaimiz bu" diye konuştu.

"Ağlarımızı buzun içinden çekip çıkarıyoruz"

Beyşehir Gölü'nde 42 yıldır balıkçılık yaptığını anlatan balıkçı Ahmet Tuğlu ise, şiddetli soğuklara rağmen bugünlerde balıkçılık faaliyetlerini sürdüren nadir avcılardan birisi olduğunu belirtti. Soğuk hava nedeniyle balık avına çıkarken ellerinin 15-20 dakika kadar üşüdüğünü, artık keçeleşen ellerinin ve parmaklarının daha sonra soğuğu hissetmediğini anlatan Tuğlu, "Gerçeği de budur. Gölde şu anda balığa çıkanlar sadece Çin sazanı avlayabiliyor. Öteki balıklar bu mevsimde çıkmaz. Ağlarımızı buzun içinden çekip çıkarıyoruz, ot da çok gölde. Yani bayağı bir zorlanıyoruz. Gitmesek de olmuyor. Bu işe artık alışmışız, gıcımık salıvermiyor. Balıkçıların çoğunluğu ava çıkmıyor ama onlar ihtiyacı olmayanlar. Bizim ihtiyacımız olduğu için bu havalarda bile çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Beyşehir ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesini fırsat bilen çocuklar ise, uzaktan eğitim saati dışında Beytepe Mahallesindeki eğimli yolları adeta kayak merkezi haline getirdi. Çocuklar, naylon, tepsi ve leğenlerle kayarak beyaz örtünün keyfini çıkarıyor. - KONYA

Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor

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Beyşehir Gölü, Balıkçılık, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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