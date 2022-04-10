Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolaysıyla Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, yardımcıları ve polis memurları ile birlikte Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindeki heyet, Atatürk Anıtına çelenk sunma törenin ardından İl Valiliğini ziyaret etti. Vali Vahdettin Özkan, emniyetin vatandaşlarla son derece iç içe güvenlik kamu hizmetini yerine getirirken aynı zamanda hukuk çerçevesinde hareket eden bir kuruluş olduğunu vurguladı. Vali Özkan, "Polis Teşkilatı vuku bulan olaylar ile ilgili adli makamlarla koordineli iş ve işlemler sürdürürken, aynı zamanda sokakta, şehirde ve memleketin bütününde mevcut riskleri analiz edip, riskleri kontrol edecek bir teşkilattır. Asayişi bozucu olaylarının önlenmesi, risklerin bertaraf edilmesi, kamu düzeninin tesisi, demokratik düzeni ve hukuk güvenliğini sağlamakta da çok iyi bir sınav vermiştir. Küresel düzeydeki riskler ile ilgili birikimli olan teşkilat, kamu özgürlükleri ve hukuk güvenliği açısından da çok önemli bir güvence mekanizmasıdır" dedi.

Teşkilatların gelenekleri ve bu geleneklerin muhafazası o teşkilatı her zaman güçlü kıldığını belirten Vali Özkan, "Bu geleneklerin en başında da şüphesiz disiplin gelir. Polis, disiplin ve hukuk içinde Türk milletinin iradesinin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde çalışmaktadır. Yaptığı bu hayati hizmet nedeniyle milletimizin teveccühüne ve duasına mazhar olmuştur. Milletimizin Polisimize olan bu teveccühü motivasyonu en tepede tutan unsurdur. Bu başarıların artarak devam etmesini dilerken, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum ve gazilerimize sıhhat diliyoruz. Teşkilat mensubu arkadaşlarımıza aileleri ile birlikte, sağlıkla, mutlulukla bu kutsal hizmetlerinin daim olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Polisin suçluların yakalanması, delillerin toplanıp adli makamlara intikallerinin sağlanması kadar esas görevlerinin suç işlenmesinin önlenmesi olduğunun altını çizen Vali Özkan, "Suçlarla ilgili tehlikenin sezilmesi risk analizinin yapılarak olayın oluşmaması yönünde tedbirler alınması esas ve en önemlisidir. Arkadaşlarımız yakın bir zamanda güzel bir çalışmayla ve dikkatli analizleriyle bir kadının hayat hakkının korunmasına yönelik çok nitelikli bir çalışma ortaya koymuşlardır. Bizde bu anlamlı günde bu örnek çalışmalarını ödüllendirmek istedik. Çalışmalarından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Gece-gündüz 24 saat esasına göre çalışıyoruz"

Emniyet Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümünde kabulünden dolayı Vali Özkan'a teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Malumunuz teşkilatımız özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesi ve terör örgütleriyle mücadele edilmesinde büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için faaliyetlerde bulunan, ciddi kahramanlıklar gösteren ve bu mücadele uğruna birçok şehit veren teşkilatın mensupları olarak gece-gündüz 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın, Konyamızın huzur ve refahı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ben şahsım ve arkadaşlarım adına bizlerden her şartta desteğinizi esirgemediğiniz ve kıymetli tavsiyeleriniz ile yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bizleri 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Programın sonunda ise Vali Vahdettin Özkan, Konya'da eşini öldürmeye teşebbüs eden şahsı fiili gerçekleştiremeden yakaladıkları için başarılı çalışmalarından dolayı İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'e ve görevli emniyet personeline başarı belgesi takdim etti. - KONYA