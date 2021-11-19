Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığınca, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde Çocuk Şenliği düzenlendi.

Yaklaşık 300 çocuğun katıldığı şenlikte geleneksel halat çekme mücadelesi ve çuval yarışı yapıldı, dart atma oyunu oynandı. Çocuklara çeşitli hediyeler verildi, ikramda bulunuldu.

Muhtarların da katıldığı etkinlikte çocuklar, Adana Büyükşehir Belediyesi Teknoloji Otobüsü'ne 10'arlı gruplar halinde girdi. Teknoloji Otobüsü'nde çocuklar; 3 D yazıcı, 3 D kalem, televizyon, bilgisayar, sanal gerçeklik gözlüğü, robotik kodlama için gerekli araçlar, dron, mbot robot, projeksiyon cihazı ve çeşitli elektrik elektronik malzemelerle buluşturuldu. Teknoloji Otobüsü'ndeki eğitim çalışması oldukça verimli geçti.

Çalışmalarda Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı eğitmenleri görev aldı. Şenlik boyunca müzik yayını yapıldı ve çocuklar şarkılara eşlik etti, dans etti.

Güzelevler Mahallesi sakini çocuklara mahalle muhtarı Hasan Yeşil'in tekvando antrenörü olması niteliğiyle temel tekvando dersi de verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bürokratları, Adana'nın dezavantajlı mahallelerinde benzer çalışmaların geliştirilerek yapılacağını ifade ederek, "Okulların tatil olduğu bir zaman diliminde, çocuklarımızın moral, motivasyon açısından güçlenmesi ve eğitimlerine farklı konularda devam edebilmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik" dedi. - ADANA