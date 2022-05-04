Son Dakika | Teröristlerin 9 ve 11 yaşında şehit ettiği kardeşler unutulmadı - Son Dakika
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Son Dakika | Teröristlerin 9 ve 11 yaşında şehit ettiği kardeşler unutulmadı

04.05.2022 00:57
Son Dakika | Teröristlerin 9 ve 11 yaşında şehit ettiği kardeşler unutulmadı

Son dakika haberine göre Batman'ın Sason ilçesinde bayramın ikinci gününde bir araya gelen öğrenciler, şehit yakılarıyla birlikte 27 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından 27 kurşun sıkılarak şehit edilen 9 yaşındaki Hüsna ile 11 yaşındaki ablası Sabriye Çelik'i mezarlarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup...

Batman'ın Sason ilçesinde bayramın ikinci gününde bir araya gelen öğrenciler, şehit yakılarıyla birlikte 27 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından 27 kurşun sıkılarak şehit edilen 9 yaşındaki Hüsna ile 11 yaşındaki ablası Sabriye Çelik'i mezarlarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Güvenlik korucularına yemek götürürken şehit edildiler

Sason ilçesinde bayram dolayısıyla bir araya gelen öğrenciler, bayramın ikinci gününde Topluca köyü üst tepesinde 19 Haziran 1995'te köye 2 kilometre uzakta nöbet tutan koruculara yemek götürürken şehit edilen 9 yaşındaki Hüsna ile 11 yaşındaki ablası Sabriye Çelik'i mezarları başında ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti. Şehitlikte dua eden öğrenciler, terör örgütü PKK'nın çocuk, kadın demeden yaptıkları hain saldırıları kınadı. 27 yıl önce şehit edilen kardeşlerin mezarlıklarını ziyarete öğrencilerle birlikte Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muttalip Çelik dernek yönetimi ile birlikte katıldı. - BATMAN

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Batman, Şehit, Terör, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Teröristlerin 9 ve 11 yaşında şehit ettiği kardeşler unutulmadı - Son Dakika


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