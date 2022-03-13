Son dakika yerel: Başkan Özbek, PCR test ücretini kaldıran bakanlara teşekkür etti - Son Dakika
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Son dakika yerel: Başkan Özbek, PCR test ücretini kaldıran bakanlara teşekkür etti

13.03.2022 20:34
Son dakika yerel: Başkan Özbek, PCR test ücretini kaldıran bakanlara teşekkür etti

Son dakika haberi... AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere Gümrük Sınır kapısında uygulanan 170 TL PCR testi ücretini kaldırarak halkın bu mağduriyetini gideren bakanlara teşekkür etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere Gümrük Sınır kapısında uygulanan 170 TL PCR testi ücretini kaldırarak halkın bu mağduriyetini gideren bakanlara teşekkür etti.

Özbek, bir süre önce Ankara AK Parti Genel Merkezindeki il başkanları toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Yüksekova Esendere Gümrük Sınır kapısında alınan PCR testi ücretinin vatandaşları mağdur ettiğini ve bu mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmişti. Yapılan bilim kurul toplantısında bu konu ele alınmış ve Esendere Gümrük Sınır kapısında alınan PCR testi ücreti kaldırılmıştı.

Başkan Özbek, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Yüksekova Esendere Gümrük sınır kapısında uygulanan 170 TL PCR testi ücretinin kaldırılmasında emeği geçen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, Bakan Yardımcısı sayın Halil Erdemir ve Hakkari Milletvekilimiz sayın Husret Dinç'e teşekkür eder saygılar sunarım" dedi. - HAKKARİ

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Yüksekova, PCR Testi, Hakkari, Özbek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Başkan Özbek, PCR test ücretini kaldıran bakanlara teşekkür etti - Son Dakika


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